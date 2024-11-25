Buenos Aires le reclama a Nación una deuda de $7.8 billones

La provincia de Buenos Aires le reclama al Gobierno Nacional Nación una deuda de $7,8 billones que, en medio de un contexto económico plagado de dificultades, genera un problema fiscal que podría tener profundas repercusiones socioeconómicas.

Durante una rueda de prensa realizada en la Casa de Gobierno bonaerense, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, detalló que esta deuda acumulada se distribuye en tres áreas principales: transferencias directas, obras públicas y programas nacionales, que engloban distintos aspectos del compromiso fiscal que el gobierno de Javier Milei tiene hacia la provincia.

Bianco remarcó que el monto adeudado representa cerca de un cuarto del presupuesto proyectado por la provincia para 2025, lo que pone de relieve la magnitud del problema y su impacto potencial en los 17 millones de habitantes que tiene la Provincia de Buenos Aires. En ese contexto, la administración bonaerense ha recurrido a la Corte Suprema para lograr una resolución que asegure la transferencia de los fondos que reclama.

El ministro de Gobierno bonaerense pintó un cuadro sombrío de la situación económica general de Argentina: la describió como una “tragedia económica y social” que golpea muy fuerte en la provincia de Buenos Aires.

“El gobierno nacional dijo que había que hacer un ajuste necesario, pero que rápidamente la economía iba a rebotar en V... Eso fue a principio de año, pero venimos en una recesión profunda desde entonces. Y la semana pasada el Presidente dijo, literal, que en poco tiempo la economía iba a estar volando. Me permito corregirlo, la economía ya está volando desde que llegó Milei, pero está volando en picada y hacia abajo: esperemos que no se estrelle”, diagnosticó Bianco.