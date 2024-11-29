Milei se comprometió a impulsar otro proyecto de Ficha Limpia

Aunque hubo un tenso cruce entre La Libertad Avanza y el PRO, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno impulsará un nuevo proyecto de Ficha Limpia tras la caída en la víspera de la iniciativa que promovía el PRO. "Efectivamente la diputada (Silvia) Lospennato le escribió a (Javier) Milei refiriéndose a lo triste que se sentía con que el proyecto no haya avanzado y el Presidente se comprometió con ella a impulsar un nuevo proyecto de Ficha Limpia", aseguró el funcionario en su tradicional conferencia de prensa en Casa Rosada.

"Quien va a estar a cargo de asesorar al Presidente para terminar de pulir el nuevo proyecto va a ser el doctor Alejandro Fargosi", detalló Adorni. El letrado fue designado Consejero de la Magistratura de la Nación entre 2010 y 2014 y hoy pertenece a Juntos por el Cambio.

Adorni dijo que el Gobierno "no quiere que corruptos vuelvan a ocupar cargos en el Estado" y aseguró que “en algún momento el proyecto Ficha Limpia va a ser una realidad”, pero advirtió que “tiene que tener los reparos suficientes para que los malos no dejen afuera a los buenos inventando denuncias y haciendo que éstos no puedan participar”.

Tras subrayar que Ficha Limpia “es parte de la batalla cultural que lidera Milei", el Vocero remarcó que “no hay y nunca habrá un pacto con la corrupción, y eso implica que nunca a va a haber un pacto con Cristina Kirchner”. "Nosotros somos el único espacio con el currículum limpio y por eso somos los más interesados en este proyecto”, resaltó.

"Oportunismo"

Horas después del anuncio de Adorni, aparecieron cuestionamientos de Mauricio Macri y orgánicamente el PRO emitió un comunicado contra La Libertad Avanza, que respondió con un fuerte descargo: "Es repugnante el oportunismo político", sostuvieron desde el partido de Javier Milei.

"Si bien La Libertad Avanza sostiene su compromiso de trabajar con todos aquellos que apoyan la agenda de reformas del Presidente Javier Milei, no podemos permitir que continúen mintiéndole a la sociedad", indicaron y subrayaron: “Es repugnante el oportunismo como herramienta de acción política".