Qué pasará con la reforma política y las privatizaciones que impulsa el oficialismo

Este miércoles el tablero electrónico de la Cámara de Diputados marco 116 legisladores nacionales, faltaron 13 para lograr el quórum y poder sesionar Ficha Limpia. La iniciativa ya no se tratará este año, ni el próximo, porque es un año electoral. Se destruyó la contención que existía entre lo que pensaba el PRO y los radicales, delante de la realidad que mostró La Libertad Avanza, liderada por Javier Milei, que llamará a sesiones extraordinarias con un Congreso fragmentado y con pérdida de confianza.

Con esta división parlamentaria, el Presidente deberá afrontar la convocatoria a extraordinarias y, en el más largo plazo, el período legislativo del año que viene. En este contexto, están pendientes los tratamientos de los proyectos de Reforma Electoral, la eliminación de las PASO, el fin del financiamiento a los partidos políticos, las privatizaciones y, si accede Javier Milei, el Presupuesto 2025.

En la construcción de mayorías, el oficialismo necesita del PRO, la UCR y las fuerzas provinciales para empezar a sumar adhesiones. Hoy hay fuertes tensiones que complican ese escenario en la Cámara de Diputados.

Los cuestionamientos y las denuncias de pactos

Tras la fallida sesión de Ficha Limpia, el proyecto que podría bloquear una candidatura de Cristina Kirchner, la diputada Silvia Lospenatto, casi al borde del llanto, dijo: “Todos sabemos que esta sesión se cayó porque la impunidad es muy poderosa en la Argentina. Tengo la confirmación que me dieron cada uno de los bloques y la tengo por escrito. No nos comemos más el verso, no creemos en las casualidades ni los imprevistos. La semana pasada, con buena fe, creí que había diputados que habían tenido imprevistos y hoy me siento burlada”.

“Es un momento muy complejo para la Argentina si el cambio profundo que la gente espera no puede llevarse adelante”, le dijo a TN la diputada del PRO, Silvana Giudici. Mientras que Nancy Ballejos, puso el ejemplo de lo que sucedió en Entre Ríos: “En mi provincia se robaron hasta las palmeras del Parque Nacional El Palmar. Un condenado por corrupción, dos veces gobernador de la provincia y precandidato a presidente por el kirchnerismo, como no podía ser de otra manera, (en alusión al exgobernador Sergio Urribarri), se la robaron toda, él, sus amigos y su familia. Dejaron a Concordia en el podio de las ciudades más pobres del país y a la provincia quebrada y en total estancamiento, pero ellos terminaron millonarios. Hoy queríamos terminar con esto y con esos privilegios”.

Los cuestionamientos en el seno de la bancada que preside Cristian Ritondo no solo se dan hacia La Libertad Avanza, sino también puertas adentro. Principalmente por las ausencias de los diputados por Santa Fe, José Núñez y Gabriel Chumpitaz, cercanos desde el lineamiento político con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Los diputados le pidieron a Ritondo una reunión de emergencia del bloque para analizar lo sucedido y no se realizó. “El clima está tenso”, le dijeron a TN sobre la situación interna.

Mientras, la UCR que preside Rodrigo de Loredo emitió un comunicado donde expresa en su título que “el oficialismo se ocupó de frustrar el debate”. Y agregó: “La Ficha Limpia es una herramienta absolutamente simple y lógica que cualquiera entiende. Pero con argucias y vericuetos, la política intenta sofisticar el debate para evitar la aprobación parlamentaria. El oficialismo se ha ocupado, en su estrategia de ultra polarización, de fines electorales inmediatos, de que esto no prospere. Se ocupó de que se frustre por segunda vez en dos semanas, algo que la sociedad argentina está pidiendo”. El documento hizo responsables por el fracaso de la sesión a Martín Menem y a Gabriel Bornoroni, jefe de bloque de La Libertad Avanza.

El dictamen de mayoría buscaba tipificar que la inhabilitación de los candidatos con causas por corrupción sea “desde que exista sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior”. La norma, de aprobarse también en el Senado, alcanzaría a Cristina Kirchner, que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.

Más tarde, llegaron las declaraciones de la lilita de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli: “Hubo un pacto entre el kirchnerismo y los libertarios, por el pliego de Ariel Lijo o por las elecciones del año que viene”. El actual juez federal es postulado por el Presidente a ministro de la Corte Suprema, y su pliego está en tratamiento en el Senado. Esta semana el documento logró el aval de la senadora de UxP Lucía Corpacci, vicepresidenta del PJ, que conduce Cristina Kirchner.

Nicolás Massot también habló de acuerdos entre el kirchnerismo y los libertarios, pero esta vez por la reelección de Martín Menem en la presidencia de la Cámara Baja: “Claro acuerdo del Gobierno con los K para lograr la reelección de Menem el miércoles. Sabido hace días y expresado con la complicidad de La Libertad Avanza para que no haya quórum hoy. La candidatura de Menem a cambio de la de Cristina Kirchner con ficha limpia como pantalla”, escribió en redes sociales.

La sesión preparatoria para designar a las autoridades que manejarán Diputados durante el 2025 se realizará el próximo miércoles 4 de diciembre a las 14. El martes por la tarde, habrá una reunión de Labor Parlamentaria entre Martín Menem y los jefes de bancadas para cerrar la futura composición de las autoridades del Cuerpo legislativo.

El cordobés Carlos Gutiérrez, que responde al gobernador Martín Llaryora, también expresó que “no quedan dudas de que existe un pacto entre el Gobierno y el Kirchnerismo”. Y agregó: “Una muestra contundente de ello es haberse negado a dar quórum a una sesión para aprobar el proyecto de Ficha Limpia. Sin esta iniciativa aprobada, el acuerdo con el Gobierno le allana a Cristina Kirchner su camino a la candidatura el año que viene. El oficialismo quiere a Cristina Kirchner en el centro del ring, la quiere como rival y eso es parte de su estrategia electoral para el 2025″.

Durante la sesión en la que Diputados le dio media sanción a la Ley de Ludopatía, en uno de los palcos del recinto de la Cámara se la pudo ver a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, acompañada por el secretario, Sharif Menem. El funcionario fue consagrado el pasado fin de semana en la provincia de Córdoba como el responsable de armar la juventud libertaria en el país. Un cargo partidario importante y nominado por la propia Karina Milei. “Fue una visita de amiga, ella viene a Diputados permanentemente a visitarnos”, le dijo Sharif a TN.

Pero lo cierto es que algunos diputados señalan que Karina no solo vino a seguir el final de la sesión por el proyecto sobre Ludopatía y juegos en línea, sino que además se reunió con diputados de Unión por la Patria para analizar la convocatoria de Ficha Limpia. TN habló con voceros libertarios y referentes de Unión por la Patria, quienes negaron ese encuentro.

De esta manera se cerró el período de sesiones ordinarias del Congreso. Ahora resta esperar la convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo. En esos encuentros solo se podrán tratar los temas que habilite Milei.

*TodoNoticias