Rossi pidió dar un golpe político en las elecciones

El dirigente kirchnerista Agustín Rossi aseguró que lo que necesita la oposición es “darle un golpe político” al gobierno de Javier Milei en las elecciones del año próximo y provocar una “derrota” clara al oficialismo.

El ex jefe de bloque de la bancada kirchnerista en Diputados, también ex ministro y ex candidato a vicepresidente de Sergio Massa, manifestó: “Hubo un momento en donde sentimos que lo hacíamos retroceder un par de pasos al gobierno y hubo un momento en donde el gobierno estaba más fortalecido. Bueno, yo creo que lo que nosotros necesitamos es darle un golpe político al gobierno y, para darle un golpe político al gobierno, hay que ganar las elecciones electorales”.

Rossi agregó: “Éste es el desafío claramente que tiene la oposición. Construir una arquitectura electoral, una estrategia electoral que te permita que el año que viene el resultado, independientemente de un diputado más o un diputado menos, sea claramente una derrota política al gobierno”.

Según el exlegislador, el aterrizaje de la dos veces presidenta y exvicepresidenta Cristina Kirchner en la jefatura del PJ nacional “es el inicio de la construcción de esa estrategia, porque para que esa arquitectura sea una arquitectura victoriosa, nosotros tenemos que recrear la esperanza en el pueblo argentino”.