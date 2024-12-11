Sin extraordinarias

El Gobierno Nacional tiene prácticamente descartada la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias durante el mes de diciembre, porque no logró los acuerdos necesarios con la oposición que le permitan avanzar sobre los temas que más le interesan al Poder Ejecutivo.

“Hasta hoy, miércoles a las 12.08, no están los acuerdos que nos indiquen un temario para tratar en sesiones extraordinarias”, confirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada ante la prensa acreditada luego de posar para algunas fotos con alumnos de una escuela industrial y con militantes de La Libertad Avanza de Olavarría, quienes estaban haciendo una visita guiada por el lugar.

“Todos conocen cuál es nuestra situación parlamentaria, estamos en minoría, y saben que dependemos de preestablecer acuerdos para tratarlos en el Congreso”, amplió el funcionario. “En esta situación no convocaríamos”, aseguró. Hace una semana, el vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado en su cuenta de X (exTwitter) que el Gobierno había decidido esa alternativa e incluso con los temas que se iban a tratar fuera del período ordinario.