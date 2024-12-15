Milei se reunió con un empresario en el cierre de su paso por Italia

El presidente Javier Milei cerró su pasó por Italia y se reunió este domingo con John Elkann, presidente de la automotriz multinacional Stellantis, uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo que tiene una importante presencia en el mercado argentino con marcas como Fiat, Peugeot y Jeep.

El encuentro se centró en las inversiones que la empresa mantiene en Argentina, así como en las perspectivas de la industria automotriz. La compañía es considerada un actor clave en la economía local, no solo por su rol en la producción y exportación de vehículos, sino también por ser uno de los principales empleadores industriales en el país.

Luego del encuentro con Elkann, Milei concedió una entrevista con el diario italiano Líbero antes de emprender su vuelo de regreso a Buenos Aires, donde tiene previsto llegar en las primeras horas de este lunes.

Milei mantuvo una variada agenda en Italia, donde mantuvo dos encuentros con la primera ministra Giorgia Meloni. El viernes, la mandataria italiana lo recibió en el Palacio Chigi, sede de la presidencia del Gobierno, en lo que fue el quinto encuentro entre ambos.

La reunión duró una hora y, según un comunicado de la parte italiana, “ofreció la ocasión de revalidar la común voluntad de reforzar ulteriormente la ya sólida asociación bilateral”. Todo con el objetivo de concluir en “los próximos meses” un Plan de Acción 2025-2030 que permita profundizar en los ámbitos de interés para ambos países.

Antes de su encuentro con Meloni, Milei recibió el Premio Internacional Milton Friedman 2024 y, durante la ceremonia de entrega, defendió sus ideas de “destruir” y “reducir” el Estado.

“Desprecio el Estado, y estoy dentro del Estado para romperlo, destruirlo y reducirlo”, aseguró ante los asistentes.

El sábado el Presidente fue uno de los oradores en “Atreju”, la convención nacional de la antigua Azione Giovani, la sección juvenil de Alleanza Nazionale que ahora se convirtió en Gioventù Nazionale después del nacimiento de Fratelli d’Italia, el partido de ultraderecha de Meloni.

Allí, en un discurso de más de 20 minutos, el mandatario argentino volvió a defender su gestión al frente de la Casa Rosada tras cumplirse un año desde su asunción. “Contra todos los pronósticos de los analistas y políticos profesionales, creían que íbamos a durar tan solo un par de meses y que no estábamos capacitados para gobernar. Tuvieron que tirar a la basura todos sus manuales”, resaltó.