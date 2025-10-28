Auxiliaron a una mujer que deambulaba desorientada sobre una ruta de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el lunes auxilió a una mujer que deambulaba sola a la vera de la Ruta Nacional N° 12, en inmediaciones de la ciudad de Goya.

Ocurrió durante la noche del lunes, cuando efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya patrullaban sobre RN 12, a la altura del Paraje Granja Amelia, cuando divisaron a una mujer mayor de edad que caminaba desorientada al borde de la calzada.

Al ser entrevistada por el personal policial, no pudo brindar su nombre ni domicilio. Además, se supo que la mujer iba casa por casa preguntando si vivía allí.

Ante esta situación se dio aviso al sistema 911, donde se derivó el caso a la Comisaría de la Mujer y el Menor de Goya para realizar los trámites de rigor, identificar a la mujer y buscar a sus familiares.