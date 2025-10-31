La fuerte declaración de la abuela en el inicio del juicio por Cecilia Stryzowski

Empezó el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Tras un extenso proceso de selección de los 12 jurados y los ocho suplentes, finalmente este viernes comenzaron las audiencias.

“Espero que haya justicia por mi nieta y todos los desaparecidos en democracia. Que no haya ninguna Cecilia más”, declaró Marcela Valois Flores, la abuela de Cecilia, que habló a la siesta, al igual que la madre de la víctima, Gloria Romero.

Durante la mañana, los abogados defensores y de la querella y los representantes de la Fiscalía hicieron sus alegatos iniciales.

Pese a que estaba programado para las 8, el juicio empezó pasadas las 10.30 por “problemas técnicos”. El primer paso fueron las instrucciones iniciales, en las que la jueza técnica Dolly Fernández leyó las indicaciones que el jurado deberá tener en cuenta durante el desarrollo del debate.

“Durante este juicio quizás utilizaré algunas palabras que ustedes no conocen”, comenzó y detalló cómo están constituidas las partes. “Les pido a todos que estén atentos a lo que va a suceder en el juicio”, les dijo la magistrada.

El jurado está integrado por doce miembros titulares y ocho suplentes. Fueron seleccionados entre los 237 que avanzaron en el proceso que comenzó con 450 convocados. Los 12 jurados deberán llegar a un veredicto unánime de culpabilidad o inocencia. En caso de encontrar culpables a los imputados, será el juez quien impondrá la pena en función de los mínimos y máximos previstos en el Código Penal.

Durante el juicio, los miembros del cuerpo no podrán hablar del caso ni buscar información, no pueden hacer su propia investigación. Deben basar su decisión en lo que escuchen durante las audiencias.

La abogada de Gustavo Melgarejo, Mónica Sánchez, dijo que su representado quiere que César hable. “Está enojado porque él dice que están arrastrados por César. Ayer se quiso agarrar con César. Mi cliente lo quiso increpar, le quiso reclamar que hable y que limpie a los que no tienen nada que ver”, señaló la abogada.

“Él me manifiesta que quiere que César cuente, que hable y que se haga cargo. Estamos todos acá por culpa de él, eso es lo que él me dice”, insistió y aclaró que Melgarejo “no cuenta porque no sabe”.

Melgarejo era el casero del campo de la familia Sena y fue detenido junto a su pareja, Griselda Reinoso. Ambos están imputados por el delito de encubrimiento agravado: haber avivado el fuego para la incineración del cuerpo de Cecilia en el Campo Rossi, la chanchería de los Sena, a unos 25 kilómetros de Resistencia.

En el centro de la acusación están César Sena y sus padres Emerenciano y Marcela Acuña, quienes están imputados de homicidio doblemente agravado por el vínculo en contexto de violencia de género. Además, están acusados Fabiana Cecilia González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso.