Nordeste avanzó a las semifinales del Encuentro Nacional Femenino

El Encuentro Nacional de rugby femenino, modalidad 12 jugadoras, se puso en marcha este viernes con un triunfo y una derrota para la selección de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne).

El torneo se desarrolla en la ciudad bonaerense de Junín con la participación de 12 equipos.

Nordeste debutó con una amplia derrota frente a Buenos Aires 65 a 0, pero después las chicas correntinas y chaqueñas se recuperaron con un contundente triunfo frente a Austral 46 a 0.

Con estos resultados, el equipo de Nordeste avanzó a las semifinales que se concretarán el domingo 9 desde las 9 hs. frente a Córdoba siempre en las instalaciones del Club Los Miuras. En la otra semifinal se cruzarán Buenos Aires y Tucumán. La final está programa para las 11.30.