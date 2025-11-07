Nuevo aumento: cuánto cuesta cruzar por el puente Integración de Corrientes a Brasil

A semanas del traspaso de la concesión del puente de la Integración, la empresa Mercovía S.A. volvió a aplicar un aumento en las tarifas del peaje para quienes circulen entre Santo Tomé (Argentina) y San Borja (Brasil) durante noviembre de 2025. La suba se registró tanto en pesos argentinos como en reales brasileños.

¿Cuánto cuesta?

Según informó la firma a través de sus canales oficiales, los automóviles sin residencia en ninguna de las dos localidades deberán abonar $28.000 o 95 reales, frente a los $26.000 o 90 reales que regían en octubre. En tanto, los vehículos con embarcación pagarán $42.000 o 140 reales, y los colectivos internacionales $85.000 o 280 reales, marcando incrementos en todas las categorías. Los automóviles y motocicletas registrados como Tráfico Vecinal Fronterizo (TVF) continúan exceptuados del pago.

Fecha de transición de concesionarias

El aumento se da en medio de una etapa de transición entre concesionarias. Si bien el contrato de Mercovía S.A. venció el 28 de octubre, la nueva operadora, CS Infra, del grupo Simpar, recién asumirá el 2 de diciembre, según el nuevo cronograma publicado por Delcon/Comab. La firma oficial del contrato está prevista para el 25 de noviembre.

Durante la reciente visita del embajador argentino en Brasil, Guillermo Daniel Raimondi, el 17 de octubre, se confirmó que la postergación responde a cuestiones administrativas vinculadas al traspaso y a la coordinación con las autoridades binacionales, según informaron en El Territorio.

Mientras tanto, el paso fronterizo continúa funcionando con normalidad, aunque los usuarios deberán enfrentar otro incremento en los costos de cruce.