Las selecciones correntinas viajan al Nacional en Bariloche

Las selecciones correntinas de handball (sub 14) viajaron rumbo a San Carlos de Bariloche donde se concretará el torneo Nacional del 10 al 15 de noviembre.

El jefe de delegación correntina, Lucas Cruz, detalló que viajarán 18 jugadoras y 16 jugadores, acompañados por los cuerpos técnicos de ambos equipos.

Los planteles están integrados por jóvenes provenientes de diversas localidades de la Provincia, como Virasoro, Ituzaingó, Paso de los Libres, Itatí y Empedrado.

“Este es el torneo más importante del país para esta categoría, con la participación de unas 40 asociaciones. Algunas de las chicas ya tienen experiencia, ya que esta es su segunda participación, mientras que los chicos están muy emocionados por esta oportunidad", destacó Cruz.

Desde la Asociación Correntina de Handball, se agradeció al Gobernador Gustavo Valdés por su constante apoyo y a la Secretaría de Deportes, cuyo trabajo articulado hizo posible que los jóvenes puedan representar a la Provincia en este destacado evento deportivo.

En su despedida, el Secretario Jorge Terrile les dedicó unas palabras de aliento: “Les deseo a todos los jugadores y al cuerpo técnico el mayor de los éxitos en este desafío”.

“Este es un paso importante en su desarrollo como deportistas y, sobre todo, como personas. Disfruten de esta experiencia única, jueguen con el corazón y den lo mejor de ustedes en cada partido. Estamos muy orgullosos de que representen a Corrientes en este Nacional”, resaltó Terrile.

