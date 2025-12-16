¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Incendio en Corrientes Itat{i Municipalidad de Bella Vista
Incendio en Corrientes Itat{i Municipalidad de Bella Vista
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
RAPIDO ACCIONAR

Recuperaron rollos de alambre sustraídos y demoraron a un hombre

Son siete paquetes de línea de púas, que eran requeridas por una causa judicial

Por El Litoral

Martes, 16 de diciembre de 2025 a las 20:50

En una operación eficaz, efectivos de la Comisaría 16° Urbana recuperaron siete rollos de alambre de púas y demoraron al presunto autor del hecho. El procedimiento se llevó a cabo en la mañana de este martes en la zona de Avenida Independencia y calle Sáenz.


Gracias a la alerta del Sistema Integral de Seguridad (S.I.S. 911), los policías lograron localizar lo sustraído en la zona y detener a un hombre mayor de edad presuntamente vinculado al hecho. Lo recuperado y el demorado fueron puestos a disposición de la unidad fiscal en turno.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD