Recuperaron rollos de alambre sustraídos y demoraron a un hombre

En una operación eficaz, efectivos de la Comisaría 16° Urbana recuperaron siete rollos de alambre de púas y demoraron al presunto autor del hecho. El procedimiento se llevó a cabo en la mañana de este martes en la zona de Avenida Independencia y calle Sáenz.

Gracias a la alerta del Sistema Integral de Seguridad (S.I.S. 911), los policías lograron localizar lo sustraído en la zona y detener a un hombre mayor de edad presuntamente vinculado al hecho. Lo recuperado y el demorado fueron puestos a disposición de la unidad fiscal en turno.