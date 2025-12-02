Reforma Laboral: la CGT recibió a Massa, quien les pidió que den "el debate"

La nueva conducción de la CGT recibió este lunes a Sergio Massa en la sede de Sanidad con un solo objetivo: analizar estrategias para frenar la reforma laboral que impulsa Javier Milei sin el consenso del sindicalismo.

En concreto, los líderes cegetistas le pidieron ayuda al ex candidato presidencial del PJ, que se comprometió a avanzar en un aporte concreto: la articulación de los distintos sectores del peronismo en el Congreso.



En el encuentro, que consistió en una cena realizada en la sede de FATSA (Sanidad) y terminó con todos los presentes mirando el partido Tigre-Racing, Massa les dio su mirada del mundo laboral: “Hoy, donde la robótica y la Inteligencia Artificial están cambiando el trabajo y la mitad de la Población Económicamente Activa está en la informalidad, la CGT tiene que asumir la responsabilidad de dar el debate sobre este tema”, les dijo.

“La mitad de la población hoy no esta alcanzada por lo que ustedes representan -destacó-. Es como que la mitad de los autos de la Capital no supieran que el rojo en el semáforo es parar.... Es un problema”.



Los sindicalistas le anunciaron a Massa que van a presentar una propuesta laboral propia en el Congreso, con reforma impositiva incluida, y valoraron la ayuda que pudiera darles dentro del sector peronista: el ex ministro estuvo acompañado por Guillermo Michel, diputado nacional electo, quien se puso a disposición de la CGT.



De todas formas, los dirigentes cegetistas le confirmaron que están esperando un llamado del Gobierno para negociar algunos puntos de la reforma laboral, que será presentada el 9 de diciembre, un día antes de que comiencen las sesiones extraordinarias del Congreso.

De la comida en Sanidad participaron, además de Massa y Michel, los cotitulares de la CGT Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio); el anfitrión, Héctor Daer (Sanidad), Gerardo Martínez (UOCRA), Hugo Moyano (Camioneros), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Pablo Flores (AFIP).

El encuentro forma parte de los contactos iniciados por los líderes cegetistas con distintos sectores para hablar sobre el mismo tema, que ya incluyó reuniones reservadas con gobernadores y charlas con diputados de extracción sindical y representantes de las pymes.

La semana pasada, la CGT recibió a tres referentes del bloque de diputados Encuentro Federal, Miguel Angel Pichetto, Emiio Monzó y Nicolás Massot, con quienes también analizaron de qué forma bloquear la reforma laboral si el Gobierno quiere avanzar sin acuerdos.

En la CGT, como anticipó Infobae, ya se prendieron las luces amarillas. Tiene señales desde el Gobierno de que habrá negociaciones de último momento, pero crece la preocupación porque el llamado oficial al diálogo se sigue dilatando y se mantienen en firme los artículos más duros que promueve el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y que ponen en jaque el poder sindical.

Dos líderes cegetistas tuvieron un encuentro secreto con el ministro del Interior, Diego Santilli, luego del cruce fugaz que hubo durante la conferencia industrial de la UIA, y allí el flamante funcionario insistió en que hay voluntad de negociar la reforma laboral con la central obrera.

En similares términos se pronunció el asesor presidencial Santiago Caputo ante Gerardo Martínez (UOCRA) luego de la reunión del miércoles pasado del Consejo de Mayo, donde el dirigente de la CGT endureció su postura, con reclamos por la reforma laboral “inconsulta” y pedidos de debatir "un modelo económico que apueste al desarrollo, al crecimiento y a la producción", un recurso dirigido a presionar al Gobierno para sentarse a negociar.

Para la renovada CGT, no hay mucho tiempo para intentar un acuerdo: sus máximos dirigentes visualizan que habrá un mes de diciembre con alta conflictividad no sólo en caso de que prospere la reforma laboral del Gobierno, sino, en particular, por el cierre de empresas y los despidos.

(Con información de Infobae)