La Fiesta del Deporte se postergó para el nuevo año

Luego de dos años de ausencia, el deporte correntino vuelve a vestirse de fiesta, el sábado 10 de enero de 2026, se llevará a cabo la XXIV° edición de los Premios Curuzú, organizados por el Círculo de Periodistas Deportivos de Corrientes (CPDC), junto a la Fundación Metas y Logros. La misma se realizará en el Centro Cultural Tupasy, desde las 21hs. Con entrada libre y gratuita.

El evento estaba programado originalmente para el sábado 27 de diciembre, sin embargo por cuestiones logísticas, los organizadores decidieron posponerlo para el primer mes del nuevo año.

Este prestigioso evento tiene como objetivo reconocer el esfuerzo, la dedicación y los logros de los y las deportistas correntinos que se destacaron durante la temporada 2025, tanto a nivel local, nacional e internacional, abarcando una amplia diversidad de disciplinas deportivas.

Durante la ceremonia se entregará la tradicional Estatuilla Curuzú de los Milagros a los mejores de cada disciplina, y el Premio Curuzú de Plata y Oro al deportista más destacado del año.

En esta edición, la Fundación Metas y Logros, institución referente en la organización de eventos deportivos inclusivos, tendrá un rol protagónico al realizar un reconocimiento especial a atletas del deporte adaptado, visibilizando y poniendo en valor el desempeño de quienes representan al deporte correntino sin barreras.

Esta distinción reafirma el compromiso conjunto del CPDC y la Fundación con una mirada inclusiva, federal y equitativa del deporte.

La ceremonia contará con televisación, la presencia de destacados deportistas de la temporada, glorias del deporte correntino y referentes del ámbito deportivo.