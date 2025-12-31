Javier Milei congelará su salario pese al aumento del Ejecutivo

El presidente Javier Milei decidió congelar su salario y el de la vicepresidenta Victoria Villarruel por tiempo indeterminado, aun cuando avanzará con un aumento salarial del Ejecutivo nacional. La medida beneficiará a ministros, secretarios y subsecretarios.

La decisión será oficializada mediante un decreto que se publicará el viernes 2 de enero.

Según confirmaron fuentes oficiales, la resolución fue tomada por el propio mandatario tras reclamos internos por la pérdida del poder adquisitivo de los funcionarios de primera línea. No obstante, Milei resolvió autoexcluirse del incremento junto a su compañera de fórmula.

“Fueron los únicos elegidos por la gente”, señalaron desde el entorno presidencial para justificar que ni el presidente ni la vicepresidenta recibirán el aumento salarial del Ejecutivo, a diferencia del resto del Gabinete.

El decreto habilitará, por primera vez desde el inicio de la gestión, una actualización de los haberes para los cargos jerárquicos del Gobierno nacional. De acuerdo con datos oficiales, los sueldos de ministros y secretarios registraron una pérdida cercana al 60% frente a la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

Desde la Casa Rosada explicaron que el ajuste salarial apunta a garantizar el funcionamiento del Ejecutivo.

