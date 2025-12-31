Resumen del año: las 10 noticias más leídas en Corrientes durante el 2025

El cierre del 2025 permite trazar un mapa de las preocupaciones y curiosidades que movilizaron a la provincia. En un año de intensa actividad judicial y hallazgos biológicos, los lectores de El Litoral priorizaron contenidos que oscilaron entre la seguridad, la protección del medio ambiente y los sucesos policiales de alto impacto.

A continuación, los ejes centrales que definieron el consumo informativo de los correntinos:

🔴 1- Cientos de argentinos sometidos a humillantes tratos por funcionarios paraguayos

La realidad pone fin a cualquier discurso grandilocuente. La promesa de una fecunda interacción cultural, política y económica con el vecino país de Paraguay se desmorona con las escandalosas situaciones que cientos de argentinos deben soportar al cruzar la frontera.

Cientos de argentinos soportan cada día la vergüenza de tener que pagar una “colaboración” para poder cumplir con un viaje.

Los funcionarios paraguayos de Migraciones y Aduana tienen aceitado un sistema por el cual se señala y elige al argentino que demorarán más de lo previsto para someterlo a una larga espera en una pequeña oficina fuertemente custodiada.

🔴 2- Atraparon a un conductor con una millonaria carga de contrabando

En un procedimiento realizado en el Puesto de Control Vial "San Jaime de la Frontera", se detuvo a un conductor de una Toyota Hilux que transportaba mercadería de origen extranjero sin la documentación correspondiente, el cual avanzaba desde la provincia de Corrientes en dirección a Entre Ríos.

Entre los productos incautados se encuentran 74 perfumes árabes, 32 perfumes en spray, 15 productos para tratamiento capilar, 4 pistolas de masaje digital y 10 cremas hidratantes para cuerpo.

🔴 3 - Alerta en un barrio de Corrientes por la presencia masiva de serpientes

La aparición recurrente de serpientes en el barrio Pirayuí Nuevode Corrientes, encendió la preocupación entre los vecinos, que aseguran que esta semana vieron ejemplares incluso en las canaletas de los techos y patios de sus viviendas.

Se trata de Xenodon merremi, conocidas como "culebra sapera" o “falsa yarará”, no son venenosas y su aparición se debe a la búsqueda de presas, -como su nombre lo indica- de sapos.

🔴 4 - Río Paraná: retuvieron en Corrientes un buque carguero considerado uno de los más grandes

El buque “Don Toyo”, considerado por la prensa de agParuay como el mayor portacontenedores de aguas interiores del mundo, está retenido en Corrientes por disposición de Aduana al detectar que “el manifiesto internacional de carga” no estaba intervenido por la aduana del vecino país.

Ante las irregularidades, el organismo argentino, dispuso su inmediata demora, que se concretó en la llamada “zona de los cables”, kilómetro 1.224, margen izquierda del Río Paraná.

Luego de verificar que no poseía un permiso esencial para desempeñar la actividad que desplegaba como ser la verificación de Aduana de Paraguay, dieron intervención a Aduana, Delegación Corrientes.

🔴 5- Fallo histórico en Corrientes: condenan a un banco a pagar más de $63 millones por una estafa electrónica

El Juzgado Civil y Comercial de la ciudad correntina de Bella Vista dictó una sentencia trascendental en materia de ciberestafas bancarias, condenando al Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. a pagar una cifra superior a los 63 millones de pesos a la empresa BULCA S.R.L..

El fallo establece que el banco incumplió con su "obligación de seguridad" al no evitar una estafa de tipo Phishing por la que se sustrajeron cerca de 10 millones de pesos de la cuenta de la firma.

🔴 6 - Una yarará de más de un metro se escondía en el patio de una casa

El Área de Protección Animal de la ciudad correntina de Mercedes informó de la aparición de una yarará en el patio de un domicilio del barrio Comunicaciones.

Al lugar se presentaron personal de bomberos, la policía y la directora del Área de Protección Animal, Paula Alfonso, quienes rescataron al animal que se refugió en el patio de un vecino.

🔴 7 - Un enigmático cartel con el que amaneció Corrientes: "¿Qué hicieron con Loan?

A más de un año de la desaparición de Loan Danilo Peña, sigue sin haber novedades sobre el niño correntino de cinco años visto por última vez en el pasaje Algarrobal, de 9 de Julio, tras un almuerzo familiar. Los investigadores desconocen si está vivo o si fue víctima de un crimen, con un responsable aún desconocido.

"¿Qué hicieron con Loan?", expresa el nuevo mural que apareció en un paraje rural de Monte Caseros, de la provincia de donde es oriundo el pequeño desaparecido. Junto a la frase, se observa una de las imágenes más conocidas del niño con una remera azul y una de sus manos cerca de su cara, con una pequeña sonrisa.

🔴 8 - Detectaron un campamento clandestino de pescadores en una zona de reserva del Paraná

Al Sur de la ciudad de Esquina detectaron un campamento ilegal de pescadores santafesinos con freezeres y cientos de pescados fuera medida, en un operativo realizado por la Dirección Provincial de Recursos Naturales.

Durante el procedimiento, se incautaron 300 sábalos, 6 dorados, 8 surubíes, un pacú y unos tres puntos, todas especies capturadas fuera de medida y con mallas prohibidas.

🔴 9 - Corrientes: detectaron un oso hormiguero gigante fuera del Iberá tras casi 40 años

Un oso hormiguero gigante fue detectado en la reserva privada Alma Guaraní, en El Sombrero, Corrientes. Es la primera observación documentada de la especie fuera del área de reintroducción del Iberá.

El hallazgo se realizó mediante cámaras trampas y fue presentado durante el IV Encuentro Nacional de Restauración Ecológica Argentina realizado en la Unne. Verónica Romero, miembro del Grupo de Biodiversidad de Mamíferos en Matrices Productivas, destacó que el registro indica que la reserva funciona como un corredor biológico para la fauna local.

🔴 10 - Inicio de verano: largas filas de autos para cargar combustible antes de cruzar a Brasil

El inicio de las vacaciones de verano volvió a dejar una postal repetida en los pasos fronterizos hacia Brasil. Cientos de vehículos formaron extensas colas este sábado en estaciones de servicio ubicadas en la frontera, donde automovilistas aguardaron durante largos minutos para cargar combustible antes de continuar viaje.

La imagen muestra una caravana ininterrumpida de autos y camionetas avanzando a paso lento, con familias completas y equipajes listos para cruzar al país vecino. El movimiento masivo se concentró desde las primeras horas del día y se intensificó con el correr de la jornada, en coincidencia con el comienzo del receso estival.



