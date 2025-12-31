Robo en Corrientes: detuvieron a un hombre y recuperaron una caja registradora

Como consecuencia de la investigación de un robo calificado en Curuzú Cuatiá, la Policía de Corrientes detuvo a un hombre de 32 años y recuperó una caja registradora sustraída de un local comercial.

El procedimiento estuvo a cargo de la Comisaría de Distrito Primera, quienes comenzaron la investigación luego de tomar conocimiento del ilícito. El procedimiento inició con la inspección de cámaras de seguridad, lo que permitió identificar al presunto autor.

Con los datos reunidos, los policías avanzaron con el operativo y lograron la detención del sospechoso. Además, secuestraron una caja registradora que coincidía con la denunciada.

Tanto el hombre detenido como el elemento recuperado fueron puestos a disposición de la Fiscalía.