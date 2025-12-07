El proyecto de la universidad de la AFA fue cuestionado por el gobierno nacional

La disputa entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Gobierno nacional escaló nuevamente, tras un cruce público por la creación de la Universidad de la AFA (Unafa). La polémica se reactivó luego de que la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia difundiera un comunicado bajo el título “Una nueva embestida contra la educación”, en el que defendió la iniciativa educativa y cuestionó la postura oficial.

El Gobierno había cuestionado la legalidad de la iniciativa. A través del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, exigió la suspensión inmediata de toda campaña de promoción de la universidad, algo que se formalizó mediante una notificación a la asociación.

La cartera advirtió que la Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino no cuenta con la habilitación oficial necesaria para funcionar como institución universitaria, por lo que su oferta educativa no tiene respaldo legal. Además, ordenó a la AFA presentar un descargo en un plazo breve bajo apercibimiento de que se tomen medidas administrativas si no se rectifica la situación. Sin embargo, la AFA explicó que los cursos que plantea no constituyen carreras de grado o posgrado y que los certificados son entregados exclusivamente por las reconocidas instituciones con las que firmó convenios. Estas incluyen a la Universidad de Buenos Aires (UBA), además de otras del país y del exterior.

La nueva casa de estudios dijo que aspira a consolidarse como “una universidad de gestión privada reconocida oficialmente, para, en el futuro, ofrecer carreras y planes de estudio avalados por las autoridades competentes en la materia”.

El comunicado de la AFA recalca su voluntad de “potenciar la oferta educativa” y convocar “a los principales académicos, científicos y profesionales del país y del exterior” para su planta docente, con la ambición de convertir la pasión por el fútbol en “conocimiento, innovación y un activo de carácter mundial”.

Los tironeos, tal como contó Perfil, son parte de una ofensiva de baja intensidad articulada por el Gobierno contra Tapia. La fecha clave fue este viernes, por la realización del sorteo de los grupos que competirán en el Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México. El evento se concretó en Washington y contó con la presencia del mandatario norteamericano Donald Trump, el titular de la FIFA, Gianni Infantino y Tapia. Hasta hace una semana se esperaba la presencia del presidente Javier MIlei, que decidió suspender su asistencia por las nuevas peleas con el titular de la AFA.

En ese contexto, Tapia jugó como local en Washington y buscó capitalizar la ausencia del libertario. Sin embargo, el presidente del Club Barracas Central cerró la semana con otro poroto: el Congreso Extraordinario de Conmebol ratificó al “Chiqui” como miembro pleno del Consejo de la Fifa en representación de Commebol. La designación fue aprobada el 19 de mayo y ratificada por unanimidad por los 10 presidentes de las asociaciones. El cargo representa un hecho histórico para la AFA, corta la presencia de Brasil y empodera a Tapia en su pelea con los MIlei.

Perfil