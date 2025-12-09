Luis Caputo anunció una rebaja en las retenciones para la soja y otros cereales

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a anunciar desde sus redes sociales una “nueva reducción de impuestos a las exportaciones para el campo". Puntualmente, se trata de una baja en del dos por ciento para la soja y sus subproductos y para el trigo y la cebada.

Caputo vendió el anuncio como “un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario”, mientras posterga la promesa de eliminar los derechos de exportación, un reclamo que las entidades rurales le realizan al Gobierno en reiteradas ocasiones.

El funcionario insistió en que “eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente” y volvió a prometer que hará “todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible”, pero “en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”.

Las breves retenciones cero

Hace apenas tres meses, el Gobierno dispuso la eliminación temporal de las retenciones a la soja con el objetivo de acelerar las exportaciones y reforzar la oferta de dólares para sostener el tipo de cambio en medio de la campaña electoral.

Pero apenas 24 horas después de implementada la medida, las cerealeras liquidaron hasta los 7.000 millones de dólares que puso de tope el Gobierno y volvieron las retenciones.

La marcha atrás también formó parte de un reclamo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien aportó los dólares que le permitieron a Milei y Caputo mantener su política económica.

Cómo quedan las retenciones

Soja: pasa de 26% a 24%

Subproductos de soja: pasa de 24,5% a 22,5%

Trigo y cebada: pasa de 9,5% a 7,5%

Maíz y sorgo: pasa de 9,5% a 8,5%

Girasol: pasa de 5,5% a 4,5%

Página 12