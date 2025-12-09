Causa Sur Finanzas: allanaron las sedes de la AFA y 17 clubes

La Policía Federal encabezó este martes una serie de 35 allanamientos en el marco de la investigación contra Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo ligada a Claudio “Chiqui” Tapia.

Los procedimientos se realizaron en la sede central de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ubicada en Viamonte 1366, pero también en el predio de Ezeiza utilizado por la Selección Argentina y en el domicilio de la Liga Profesional.

También se allanaron clubes

Entre las instituciones se encuentran Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Acassusso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Recreativo Estrella del Sur de San Vicente, Temperley, Victoriano Arenas.

Según fuentes judiciales, los efectivos secuestraron documentación y equipos electrónicos en las distintas sedes. La investigación apunta a determinar si existieron maniobras de lavado de dinero mediante préstamos otorgados por Sur Finanzas a los clubes, cobrados luego a través de derechos de televisación o marketing.

La fiscal Cecilia Incardona solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los clubes implicados, con el objetivo de esclarecer posibles irregularidades financieras.