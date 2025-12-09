El Gobierno dará a conocer las reformas del Consejo de Mayo que impulsará en el Congreso

El Gobierno nacional presentará este martes el paquete de reformas que buscará debatir en el Congreso durante las sesiones extraordinarias y comenzará a definir la estrategia para su aprobación. Por su lado, el presidente Javier Milei viajó para participar de la entrega del Nobel de la Paz.

El temario remitido por el Poder Ejecutivo incluye el Presupuesto 2026, la denominada ley de inocencia fiscal, modificaciones laborales, cambios en la Ley de Glaciares, una reforma del Código Penal y el proyecto “Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria”.

Gran parte de estas iniciativas fueron analizadas por el Consejo de Mayo, que volverá a reunirse a las 13.30 en Casa Rosada para acordar los puntos pendientes y redactar el informe final.

El cuerpo está integrado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador mendocino Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; el diputado Cristian Ritondo; Gerardo Martínez por la CGT y Martín Rappallini por la UIA.

La atención está puesta especialmente en la reforma laboral, que incorporaría regímenes especiales, cambios en procedimientos judiciales, actualizaciones en vacaciones, licencias y beneficios sociales, además de nuevas reglas indemnizatorias y un capítulo sobre plataformas digitales.

El texto definitivo aún no fue informado y genera resistencia sindical, especialmente por el debate sobre las cuotas solidarias, un punto clave para el financiamiento gremial.

Tras la reunión del Consejo de Mayo, Adorni encabezará una conferencia de prensa para presentar los proyectos que el Ejecutivo enviará al Congreso entre el 10 y el 30 de diciembre. En paralelo, Sturzenegger expondrá ante diputados y senadores desde las 19, a pedido del jefe del bloque oficialista en la Cámara baja, Gabriel Bornoroni.

El Senado también fue convocado, ya que varios de los proyectos ingresarán por esa Cámara, entre ellos la reforma laboral, las modificaciones en la Ley de Glaciares y la actualización del Código Penal.

Este último pasó de 540 a 912 artículos en las versiones más recientes, y será uno de los principales desafíos de la conducción legislativa de Patricia Bullrich.

En Diputados, el oficialismo aspira a avanzar rápidamente con el Presupuesto 2026, tras consolidarse como primera minoría con 95 integrantes.

El Gobierno prevé convocar a un segundo período de sesiones extraordinarias en la segunda quincena de enero, que se extendería hasta finales de febrero, previo al inicio del ciclo ordinario.

Con información de Infobae.