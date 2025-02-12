La suspensión de las Paso logró dictamen y avanza en el Senado

Con ayuda del radicalismo, el oficialismo del Senado consiguió este miércoles, en tiempo récord, dictaminar el proyecto de suspensión de las PASO en la comisión de Asuntos Constitucionales. Ahora tiene una semana para conseguir los votos en el recinto: como se trata de un tema electoral necesitan 37 afirmativos. La iniciativa viene con media sanción de Diputados y en caso de aprobarse en la Cámara alta se convertirá en ley.

El despacho consiguió 11 firmas, dos más de las necesarias. Como contó Clarín, los radicales que están en contra de suspender las Primarias optaron por no ser quienes obstruyan el dictamen y firmaron en disidencia: se trata de Maximiliano Abad, por Buenos Aires, y el fueguino Pablo Blanco. También firmó en disidencia la legisladora PRO Guadalupe Tagliaferri.

El peronismo finalmente no aportó firmas. "No fue necesario", señalan en el oficialismo, aunque esperan que en la sesión varios legisladores de Unión por la Patria voten a favor.

Antes de la comisión hubo una reunión del bloque que conduce José Mayans en la que las diferencias quedaron a la vista. Los santiagueños de Gerardo Zamora, los tucumanos, la jujeña Carolina Moises, entre otros, ya adelantaron que quieren acompañarlo.

A favor firmaron el libertario Juan Caros Pagotto, la cordobesa federal Alejandra Vigo -quien quedó como presidenta de la comisión en reemplazo del expulsado Edgardo Kueider-, su compañero de bancada, el salteño Juan Carlos Romero, la rionegrina Mónica Esther Silva, aliada del mandatario Alberto Weretilneck, el legislador PRO, Luis Juez, y las radicales Mariana Juri (Mendoza), Gabriela Valenzuela (Corrientes) y Stella Maris Olalla (Entre Ríos).

Ahora el oficialismo necesita conseguir los votos para la sesión, prevista para la semana que viene. Los radicales que en disidencia hoy ayudaron a que el dictamen avance dicen que no cuenten con ellos. "No obstruimos, pero a favor no vamos a votar", apuntó uno de ellos.

(Con información de Clarín)