¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Club de Regatas Corrientes Elecciones La Libertad Avanza
Club de Regatas Corrientes Elecciones La Libertad Avanza
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Oficial

El Indec informó que los salarios se ubicaron por encima de la inflación

El organismo estadístico publicó los datos sobre las remuneraciones promedio en el último mes del año pasado, que subieron 3,1%. Qué pasó en cada uno de los sectores.

Por El Litoral

Miércoles, 12 de febrero de 2025 a las 21:00

El índice de salarios que elabora el Indec mostró un aumento de 3,1% durante diciembre en las remuneraciones promedio de los trabajadores formales e informales. Esta cifra se ubicó por encima del nivel de inflación de ese mes, que fue de 2,7%.

El crecimiento de los sueldos durante diciembre se explicó por los incrementos de 2,8% en el sector privado registrado, de 1,7% en el sector público y de 6,8% en el sector privado no registrado.

Del sector público al registrado: qué pasó con los salarios durante 2024

Según el Indec, en diciembre de 2024, el índice de salarios se incrementó 3,1% mensual. Asimismo, en términos interanuales, el índice de salarios mostró una suba de 145,5%, como consecuencia de los incrementos de 147,5% en el sector privado registrado, 119,3% en el sector público y 196,7% en el sector privado no registrado.

Por segunda vez consecutiva, todos los sectores salariales que releva el Indec lograron un aumento superior a la inflación acumulada que fue de 117,8%:

  • Los sueldos del sector privado registrado tuvieron una suba de 147,5%.
  • Las remuneraciones del sector público finalmente lograron ganarle a los precios y acumularon un aumento de 119,3%.
  • Los salarios del sector privado no registrado mostraron una mejora de 196,7% en 2024.

En tanto, el salario que piden quienes se postulan a un empleo llegó casi a $1,3 millones en diciembre. Así, el sueldo solicitado por quienes buscan trabajo escaló 165,31% en 2024, 48 puntos porcentuales por encima de la inflación anual.

En el último mes del año, la remuneración requerida se ubicó en $1.285.900 por mes, de acuerdo con el último Index del mercado laboral elaborado por el portal Bumeran. Esta cifra representa un alza de 1,38% contra a noviembre y se ubicó por debajo del IPC mensual, que fue de 2,7%.

A su vez, el informe destacó que el mayor aumento del sueldo solicitado se observó en marzo del año pasado con un incremento de 17,72%.

TN

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD