Kicillof pidió a Milei que parte del préstamo del FMI se use para reconstruir Bahía Blanca

Desde Bahía Blanca, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, brindó este martes por la tarde detalles sobre el paquete de ayuda financiera que destinará a la reconstrucción del municipio azotado por el feroz temporal que dejó al menos 16 víctimas fatales, 128 denuncias por desaparición de personas y más de 1000 evacuados.

“Esto no es ni un castigo bíblico ni una película de terror, sino que es producto del cambio climático”, apuntó el gobernador bonaerense, en alusión a la postura del gobierno nacional en materia ambiental. Además, el jefe provincial reclamó nuevamente una reunión con el presidente Javier Milei para trabajar “en conjunto” y exigió al Ejecutivo que “una porción” del préstamo que desembolsará el Fondo Monetario Internacional (FMI) se use para la restauración de la ciudad.

“En todas estas etapas necesitamos la colaboración del gobierno nacional. Cuando hacíamos los primeros esbozos de lo que requeriría reconstruir las capacidades de Bahía en adelante son cifras impresionantes en materia de inversión y obra pública. Así como al municipio le exceden inversiones, a los gobiernos provinciales también”, señaló Kicillof, al pedir nuevamente colaboración a la Nación, que el viernes destinó 10.000 millones a la ciudad de Bahía Blanca.

“Por eso tiene que haber gobierno nacional y tiene que estar a disposición, porque es su responsabilidad del punto de vista legal, constitucional y de país federal. Necesitamos trabajar diseñar y planificar en conjunto”, sentenció el gobernador, quien volvió a pedirle a Milei una reunión para delinear una estrategia en conjunto.

“Le digo al Presidente, ya se lo había solicitado con respecto a otras cuestiones, que es importante poder reunirnos para hablar de estas cosas en un máximo nivel, por lo que vuelvo a solicitar una reunión en el lugar que sea”, requirió Kicillof, quien ayer había cuestionado al mandatario por no haber viajado a Bahía Blanca, a pesar de haber mantenido en lo últimos días un diálogo cordial con Nación en el marco del comité de crisis para tratar la situación en el interior de la provincia de Buenos Aires.

El viernes por la noche, a poco menos de 24 horas desde que comenzaron las inundaciones, Kicillof llegó a Bahía Blanca para recorrer la zona en emergencia y se reunió con funcionarios nacionales, entre los que se encontraban la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri. En diálogo con LN+ había contado que estaban trabajando “coordinadamente” y que no podía “objetar nada”.

En esta oportunidad, Kicillof le demandó al Gobierno que parte de los fondos que desembolsará el FMI sean destinados a la reconstrucción del municipio. “Espero que una porción del crédito que viene aparentemente, que no se ha usado para la especulación ni la timba, se utilice para estos temas fundamentales”, marcó.

El mandatario provincial no brindó detalles de nuevas víctimas fatales producto del temporal del viernes y explicó que aún se siguen buscando personas desaparecidas y que todavía no hay “certezas” del número total de muertos. Bajo este contexto, Kicillof sostuvo que no es momento de hacer balances, dado que el municipio aún se encuentra en “estado de emergencia”, si bien aclaró que esta ha ido cediendo, y tras ello enumeró diversas medidas de asistencia destinadas a la recuperación del municipio, que serán implementadas a partir de mañana.

Medidas de asistencia

En primer lugar, el gobernador bonaerense anticipó que los $10.000 millones transferidos por la Nación serán transferidos al municipio mañana. También adelantó una serie de líneas de crédito blando del Banco Provincia destinadas a familias, empresas, comercios, pymes y microemprendimientos. “Cuentan con tasa subsidiada y 12 meses de gracia. Los montos ascienden hasta $10 millones para familias y hasta $40 millones para empresas”, detallaron desde el gobierno provincial.

Kicillof confirmó que se pondrán en marcha beneficios impositivos, como la exenciónes por un año del impuesto inmobiliario urbano y la primera cuota del impuesto automotor. En materias de Transporte, el gobernador confirmó que la la Provincia de Buenos Aires se hará cargo del boleto del transporte público.

El gobernador bonaerese a su vez informó que se destinará un ñínea de subsidios no reembolsables para hogares de menores ingresos afectados por la inundación que alcanzará a 33 mil hogares y ascenderá a $800 mil por hogar. “Una inversión de $26.000 millones”, resumió el mandatario al tiempo que habló sobre la distrubución de recursos escolares y para el desarrollo de la comunidad.

En tanto, Kicillof se refirió a la situación que atraviesa el Hospital Penna. “Estamos trabajando para recuperarlo y estimamos que será una inversion de 22 mil millones de pesos”, aseveró. En esa línea, el gobernador pronosticó que se necesitarán 75 mil millones en términos de recomposición de infraestructura. “Así que creamos un fondo especial para su reparacion cuanto antes”, señaló

Y en esa línea, detalló: ”Si uno suma el volumen de los anuncios, sin contar lo que aportó el gobierno nacional, son 273 mil millones de pesos”.

Previo al discurso de Kicillof, el intendente Susbielles brindó una actualización del estado del municipio en materia de suministro eléctrico, infraestructura, transporte público, seguridad, educación, y asistencia a la víctimas, entre otros.

Las declaraciones de Kicillof se dan, además, en plena búsqueda de las hermanas Delfina y Pilar Hecker, de 1 y 5 años, desaparecidas desde el viernes pasado tras el temporal. Al rastrillaje lo encabezan cuerpos especializados de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y personal de bomberos.

Ese día, las niñas y sus padres, Andrés Hecker y Marina Haag, salieron de su casa en Bahía Blanca con la intención de escapar de las inundaciones. Viajaban por la ruta 3 en un Gol Trend hacia el domicilio de unos familiares, en la localidad de Mayor Buratovich, un pueblo del partido de Villarino, cuando el auto familiar perdió el control, a la altura de la mencionada localidad.

Se les quedó el auto y pidieron ayuda. Estaban sobre la ruta, con el campo a los costados, y la corriente arrastró al auto por lo menos a lo largo de 2000 metros”, detalló el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en diálogo con Radio Mitre. “Imaginate que estás en la ruta 2 y viene un tsunami y te lleva”, sumó.

La familia fue auxiliada por Rubén Zalazar, el chofer que conducía por la zona con su camioneta laboral, de la empresa de transportes Andreani. “El chofer Zalazar cargó a las niñas y apenas segundos después fueron arrasados por la corriente”, afirmó el funcionario provincial.

(Con información de La Nación)