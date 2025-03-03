Facundo Manes confirmó que tomará medidas legales por la agresión sufrida

El diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), Facundo Manes, confirmó que realizará una denuncia contra el asesor presidencial, Santiago Caputo.

“Lo que pasó acá es que el hombre más poderoso de la Argentina me amenazó“, señaló el legislador en una entrevista con el canal A24. “Parece más poderoso que (Javier) Milei”, apuntó.

Además, Manes volvió a dar detalles de lo que sucedió con el asesor luego de la discusión que mantuvo con el presidente Javier Milei en plena asamblea legislativa: “Le dije (a Caputo) que no lo escuchaba y lo que sí le entendí es que me dijo, ‘ya me vas a escuchar’. Después salí de Pasos Perdidos, fui por un pasillo para agarrar un auto y vi la imagen de la escalera, como una patota que bajó de la escalera, vino Caputo desaforado, me pecheó y me amenazó. Luego llegó alguien que tapó la cámara, me pecheó y me dio unos cortitos”.

“Me dijo ‘vos no podes hacer lo que hiciste porque para hacer eso tenes que estar limpio. Yo le digo que estoy limpio y me dice ’yo te conozco'. Te amenaza”, declaró el parlamentario.

En este punto, advirtió: “Quiero que sepa la sociedad que si le pasa esto a un diputado nacional, le puede pasar a un periodista honesto en el país”.

“¿Cómo un policía honesto quiere desarmar a una policía corrupta? ¿Cómo un juez puede investigar si a un diputado nacional, el día de la Asamblea Legislativa, con las cámaras, lo amenazan y le pegan físicamente? ¿Cómo no voy a estar preocupado? Estamos frente a un proceso que puede terminar en una deriva autoritaria”, agregó el dirigente.

A su vez, Manes se definió como “un argentino común”, pero aclaró: “No me voy a amedrentar ni tener miedo a un consultor político que ahora tiene poder, que lee libros de Maquiavelo o de juegos de poder para amedrentar opositores. Yo estoy limpio”.

También señaló que Milei es responsable de las acciones de Caputo y que no puede “estar permitiendo esto”. Y consideró que el kirchnerismo y el mileísmo son dos caras de la misma moneda.

Respecto de la última Asamblea Legislativa, describió cuál era el clima que percibió en el recinto: “El ambiente era hostil, éramos 4 o 5 del bloque Democracia para Siempre. Me sentí realmente opositor a Milei sin ser peronista o kirchnerista. Las gradas estaban llenas de funcionarios, de libertarios jóvenes y trolls. Lleno de militantes, como en la época del kirchnerismo”.

Por último, Manes confirmó que seguirá “hasta el final”. Y pidió que Milei “se calme”, convoque al diálogo y “deje de estar” con la casta.

El inicio del conflicto

El enfrentamiento se desató luego de que el presidente leyera el capítulo especial que había respecto de los cambios que buscaría implementar en el Poder Judicial, entre ellos, mencionó la intención de acelerar los nombramientos de funcionarios para ocupar los cargos que se encuentran vacantes. En ese instante, Manes tomó una Constitución Nacional en señal de protesta, al recordarle que había designado a dos jueces por decreto.

“Leela, Manes, te va a hacer bien. Supuestamente, vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada”, respondió Milei, quien además ironizó sobre el radical: “Quizás tu versión es con inteligencia artificial y cambia de libertaria a kirchnerista, como hiciste vos”. La intervención del presidente fue acompañada por aplausos del oficialismo.

La tensión escaló cuando el presidente del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, cuestionó el apartado que indicaba que se agravarían todas las penas existentes al consultar si la medida también abarcaría a las estafas virtuales, en referencia al caso de la criptomoneda $LIBRA.

Fue allí que comenzaron los gritos desde los palcos libertarios, entre ellos, el presidente del bloque de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, le gritó: “Bajo y te cago a trompadas”, mientras que el asesor presidencial Santiago Caputo desafió a Manes a mirarlo a los ojos. En respuesta, el radical volvió a levantar la Constitución Nacional.

Tras la finalización de la Asamblea Legislativa, el conflicto continuó en los pasillos del Congreso. Según testigos, Manes y Caputo intercambiaron insultos hasta quedar cara a cara, momento en el que tuvieron que ser separados. En un video captado por el influencer libertario Fran Fijap se observa cómo Caputo y Manes quedan cara a cara, antes de que la grabación se corte abruptamente.

Fuente: Infobae