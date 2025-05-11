En el Chaco ganó la alianza entre el gobernador Zdero y La Libertad Avanza

El oficialismo local le ganó a la fuerza opositora del ex gobernador peronista Jorge Capitanich, quien reconoció los resultados cuando ya se habían escrutado el 50% de las mesas. Hubo baja participación. El mandatario local celebró el triunfo y destacó que “se vienen vientos fuertes de cambio”

Con el escrutinio provisorio casi terminado en la provincia de Chaco, el frente oficialista “Chaco Puede + La Libertad Avanza”, logró una clara victoria y que cosecha el 45,26% de los votos y se asegura 8 bancas en la Legislatura unicameral que renovaba 16 bancas.

En segundo lugar se ubica el espacio "Frente Chaco Merece Más", liderado por el exgobernador Jorge Capitanich, que reunió el 33,49% de los votos, lo que le garantiza 6 bancas.

Detrás, con el 11,31%, se posiciona el frente "Primero Chaco", liderada por la peronista Magda Ayala, que obtiene 2 banca. Las demás fuerzas no logran superar el umbral para acceder a escaños legislativos.

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, festejó este domingo por la noche el triunfo del oficialismo en la provincia, donde compitió dentro de una alianza con La Libertad Avanza, y sostuvo que “se vienen vientos fuertes de cambio”.

“Hoy ganamos los chaquenños y se demostró que Chaco puede. Hoy reafirmamos que el rumbo que esta provincia tomó a partir de 10 de diciembre del 2023, es el rumbo para poder tener un Chaco que recupere la dignidad, que dejé atrás los dolores, que ponga transparencia frente a la corrupción”, señaló el mandatario.

“Esta alianza con La Libertad Avanza ha ratificado el deseo de transitar un Chaco de oportunidades y dejar atrás al de la frustración. Por eso quiero felicitar a los candidatos de esta lista”, remarcó.

Mientrs que el ex gobernador local y candidato a legislador por una parte del peronismo, Jorge Capitanich, reconoció la derrota en las elecciones de Chaco de este domingo y cuestionó a la actual administración de Leandro Zdero por haber desdoblado los comicios “de manera inconsulta”.

“Hay una tendencia favorable hacia el oficialismo, hacia Chaco Puede + La Libertad Avanza. Era algo que nosotros visualizábamos como posible dentro de lo que fueron estas elecciones legislativas”, sostuvo el dirigente del PJ.