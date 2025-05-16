Cuál fue la principal hipótesis sobre el vaciamiento de la cuenta bancaria a Paula Bernini

La periodista de TN, Paula Bernini, fue víctima de una estafa virtual durante un viaje por Italia. “Me hackearon el homebanking”, relató la conductora en sus redes sociales. Bernini detalló que el hackeo afectó la cuenta donde recibe su sueldo y el especialista en seguridad informática, Julio López, detalló la principal hipótesis sobre cómo se produjo el delito.

La conductora de Tempraneros había recibido una alerta por “movimientos extraños”. “Llamé al banco y me dijeron que me quede tranquila, que era un error de sistemas”, explicó. Sin embargo, al insistir, descubrió que le habían robado.

En ese sentido, López explicó a TN que “ningún banco ni fintech te va a llamar por movimientos extraños”. Y remarcó que las entidades bancarias tampoco van a contactar a sus clientes para pedir claves y datos a través de mail, mensajes ni redes sociales.

“Es importante entender que aunque una persona brinde su usuario y contraseña del homebanking a otra, no va a poder vaciar la cuenta porque se necesita un token de seguridad”, sostuvo el especialista.

Por su parte, el especialista también explicó sobre cómo actuar si te vaciaron una cuenta bancaria. “Cuando uno sufre una estafa tiene que hacer la denuncia ante la entidad financiera para que bloquee las cuentas. El reclamo se puede hacer por teléfono y el banco te va a brindar un número de reclamo que lo tenés que guardar para seguir el trámite”, relató López.

Estafa virtual: cómo fue el hackeo que sufrió Paula Bernini

La periodista Paula Bernini contó que sufrió una estafa virtual durante sus vacaciones en Europa. El hackeo afectó la cuenta donde recibe su sueldo y también el dinero de su papá, que pensaba usar para pagar las tarjetas. “Hoy me metí para poder pagar justamente las tarjetas y me di cuenta de que no tenía la plata. No puedo creerlo”, expuso en sus redes sociales.

A pesar de la angustia, intentó llevar tranquilidad a sus seguidores y les pidió que tengan máxima precaución al manejar sus datos bancarios. “Esto no te arruina la vida, pero sí te hace pasar un mal momento”, advirtió.

