Milei le respondió a Macri: "Está hecho un llorón, está muy de cristal"

Más de 2,5 millones de electores están habilitados para votar este domingo en la renovación de 30 bancas de la Legislatura porteña. Los cargos electos comenzarán a desempeñar funciones a partir del 10 de diciembre de 2025 y ejercerán durante un período de cuatro años consecutivos, tal como lo estipula la Constitución de la ciudad de Buenos Aires.

En estos comicios, el PRO buscará revalidar su gestión luego de 18 años, pero serán desafiados por La Libertad Avanza, espacio con el que comparten electorado. Por el peronismo se presentará Leandro Santoro, quien aparece como uno de los favoritos.

Acompañado por Karina Milei, su hermana, y secundado por la custodia presidencial, el mandatario emitió su voto a las 11.25 y aseguró que Mauricio Macri “está hecho un llorón”, en el marco de la polémica por el video realizado con Inteligencia Artificial que circuló ayer sábado, y en el que se observa al expresidente anunciando que bajaba la candidatura de Silvia Lospennato.

“Macri está hecho un llorón, está muy de cristal. Puro cristal”, dijo el presidente Milei, mientras era rodeado por un nutrido grupo de periodistas y seguidores.

Antes, al ser consultado por lo que espera de estos comicios legislativos, el economista mostró cierta cautela. “Hay que esperar el veredicto de la gente”, declaró.

Infabae