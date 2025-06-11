Espert insultó a Florencia Kirchner en una charla, fue abucheado y se retiró escoltado

Este miércoles se vivieron momentos de máxima tensión en la Universidad Católica Argentina durante una charla de la que participó el diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert. El legislador llamó “hija de una gran p...” a Florencia Kirchner, hija de la expresidenta Cristina Kirchner, y generó la inmediata reacción de los presentes.

Muchos repudiaron sus dichos, lo abuchearon y lo insultaron, incluso debió retirarse escoltado del lugar. Solo unos pocos celebraron su ocurrencia.

El discurso se dio en la Cumbre “Congreso BA” de Comunicación Política de la UCA. Durante su exposición, el diputado libertario recordó la vez en la que le dijo a Florencia Kirchner “Cómo no vas a estar amargada si sos hija de una gran p...”.

Ante el rechazo del público, Espert no se amedrentó. Fiel a su estilo, redobló la apuesta y calificó a la expresidenta de “chorra”. Y remató: “No sabía que estaba lleno de kukas”.

Luego de que trascendiera el episodio, el legislador libertario realizó un descargo en sus redes sociales. “De casi 1.000 personas que había en el auditorio, solo unas pocas me putearon por recordar un tweet mío de hace 11 años contra la Chorra. Y nadie echó a nadie. Justo yo cerré el panel”, señaló en su cuenta de X.

TN