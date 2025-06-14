Usan la imagen de Lionel Messi y Soledad para promocionar estafas digitales en redes

La red social X, antes llamada Twitter, se llenó de falsas promociones y fake news que usan la imagen de Lionel Messi y Soledad Pastorutti para promocionar estafas digitales que roban los datos bancarios e instalan malware.

Los posteos aparecen de manera aleatoria en la plataforma, incluso como comentarios, en perfiles de cuentas verificadas, tanto en español como en otros idiomas, y no solo ofrecen supuestas oportunidades únicas de inversión, sino que también difunden noticias falsas de ambas personalidades.

Según advirtió la firma de ciberseguridad ESET, se trata de una campaña activa de fraude digital que utiliza anuncios pagos para atraer víctimas.

En este caso, los ciberdelincuentes imitan el formato de portales de noticias reconocidos, como si fueran artículos periodísticos, para generar credibilidad.

Cómo son las falsas publicidades de Messi y Soledad

Una de las fakes news más promocionadas en X afirma que YPF lanzó un programa de inversiones con beneficios extraordinarios, y que personalidades como Messi y Pastorutti ya estarían participando.

Otra versión, también replicada en X, muestra al jugador del Inter Miami como víctima de un proceso judicial por querer ayudar a la gente.

Las publicaciones falsas aparecen como anuncios o comentarios en cuentas hackeadas o creadas recientemente, muchas con verificación paga. Esto les da una apariencia legítima y aumenta el alcance de las publicaciones fraudulentas. Además, los mensajes, aunque principalmente están dirigidos al público argentino, suelen adaptarse según el país de residencia del usuario.

Al hacer click en los enlaces publicados en los posteos, las eventuales víctimas son redirigidas a una página que simula un medio de comunicación o una plataforma de inversiones, con testimonios falsos y una estética profesional.

“Aquí está la primera alerta para el usuario: la URL (dirección de destino del enlace) nada tiene que ver con la oficial de estos periódicos. Si un usuario desprevenido hace click en los vínculos de esos artículos, caerá en la etapa final del engaño”, explicó Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

En esa mencionada etapa, se invita a los usuarios a completar formularios con información personal como, por ejemplo, datos bancarios. En algunos casos, incluso se ofrece la descarga de un archivo que, en realidad, contiene software malicioso diseñado para robar credenciales o tomar control del dispositivo.

Como es usual en los intentos de phishing, se apela a un sentido de urgencia para hacer a la persona actuar de manera apurada, y no se detenga a analizar las posibilidades de engaño. En este caso, la página indica que se tiene pocos lugares restantes, e insta a inscribirse para no perder la oportunidad.

Una vez que el usuario entregó sus datos, puede perder el acceso a sus cuentas, ver consumos no deseados en sus tarjetas o, muchas veces, es contactado por supuestos agentes de inversión que, no solo presionan para hacer depósitos o instalar aplicaciones que permiten acceso remoto a los dispositivos, sino que incluso, a través de técnicas de ingeniería sociales, les roban la cuenta de WhatsApp.

Cómo detectar y evitar la estafa de la imagen de Messi en X

Estas son algunas de las señales que indican que las promociones de Messi y Soledad en redes sociales como X/Twitter son:

Aparecen en cuentas falsificadas y desconocidas: muchas veces son cuentas hackeadas que publican en varios idiomas.

Prometen ganancias increíbles o dinero fácil con frases como: El secreto de Messi para hacerse rico, Soledad reveló cómo ganar dinero, etc.

Enlaces a sitios que imitan medios reales: los links llevan a plataformas similares a las de diarios online o portales conocidos.

Formularios para inversiones: te piden datos personales o bancarios para acceder a una supuesta oferta limitada.

Comentarios falsos que refuerzan la estafa: con supuestos usuarios que agradecen a Messi o muestran ganancias falsas.

En caso de ver alguna de estas promociones:

No hagas click en los enlaces, incluso si los publica una cuenta verificada.

No compartas datos personales o bancarios en formularios que vienen desde redes sociales.

Verificá la dirección web: los medios reales no tienen dominios raros ni caracteres extraños en sus direcciones

Reportá la publicación en X como contenido fraudulento.

Activá la autenticación en dos pasos en tus cuentas, para evitar que te hackeen.

Si ya compartiste información o hiciste click: contactá a tu banco y hacé una denuncia en el sitio oficial de cibercrimen de tu país.

Fuente: TN.