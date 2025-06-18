Lula da Silva viaja a la Argentina y quiere visitar a Cristina Kirchner

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que visitará a Cristina Kirchner durante la primera semana de julio, aprovechando que tiene previsto asistir a la reunión del MERCOSUR y a la Cumbre de Presidentes del 2 y 3 de julio en Buenos Aires.

La noticia fue confirmada por el diputado del Partido de los Trabajadores, Paulo Pimenta, quien se encuentra en Buenos Aires para participar en la movilización a Plaza de Mayo en apoyo a la expresidenta, tras quedar firme su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción en la Causa Vialidad.

“El presidente Lula va a viajar a Argentina para hacerle una visita a su amiga Cristina y transmitirle personalmente su cariño y solidaridad“, declaró Pimenta en la radio AM 750.

Este viaje se enmarca en una “red de apoyo internacional” hacia Kirchner, quien cumple prisión domiciliara en su departamento de Constitución desde este martes.

Pimenta, quien representa al Partido de los Trabajadores y al propio Lula, destacó la relación histórica con Cristina Kirchner. “Lula fue preso, muchos compañeros y compañeras se manifestaron en apoyo a Lula libre. Tenemos una relación histórica. Un compromiso de lucha. Y entendemos que hay un proceso de persecución a Cristina”, afirmó el diputado, que recordó los tiempos en que Lula estuvo encarcelado por la causa Lava Jato y cómo el apoyo internacional fue crucial para su posterior victoria en las elecciones de 2022.

La visita de Lula se realizará en el departamento de Cristina, donde se encuentra bajo arresto domiciliario desde este martes. “El objetivo es ver a Cristina libre”, enfatizó Pimenta, quien participó en las masivas movilizaciones en apoyo a la expresidenta argentina.

“Quiero ser parte de esta lucha que, sin duda, más tarde que temprano terminará con Cristina Libre. Ese es nuestro objetivo y por eso vamos a seguir trabajando”, concluyó el diputado brasileño.

De todos modos, todavía resta definir el regimen de visitas que la expresidenta tendrá durante la domiciliaria, una vez que envíe la lista de personas autorizadas.

TN