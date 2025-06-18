Causa Zoe: un acusado admitió el “daño económico”, pero apuntó contra Cositorto

Ricardo Vilardel, uno de los involucrados en la causa conocida como Generación Zoe, por estafa y asociación ilícita, admitió hoy que hubo "daño económico", pero al mismo tiempo advirtió que no tenía poder de decisión.

Durante su presentación ante los integrantes del tribunal, en la novena jornada del juicio, Vilardel se desligó parcialmente de su responsabilidad y apuntó directamente hacia Leonardo Cositorto, líder de la organización, a quien conocía de antemano y luego volvieron a reencontrarse durante un curso de coaching, según expresó.

Asimismo, Vilardel ratificó que era el encargado de Generación Zoe en la sede que tenía en la ciudad de Salta, y si bien no respondió preguntas confió que hubo "daño económico", como así también "incumplimiento de contrato" en las operaciones de la empresa.

Por su parte, también brindaron su testimonio algunos de los damnificados, quienes ratificaron que no pudieron recuperar sus ahorros.

Además de Vilardel, también son juzgados en esta causa Cositorto, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz. Todos enfrentan cargos por estafas reiteradas (118 hechos) y asociación ilícita en concurso real.

Cositorto, en tanto, ya recibió una condena de doce años de prisión, dictada por la justicia de Corrientes, el pasado 25 de febrero.

NA