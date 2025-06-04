Tras la advertencia del Gobierno, los residentes del Garrahan levantaron el paro

Los médicos residentes del Hospital Garrahan levantaron el paro este miércoles tras la advertencia del Gobierno de aplicarles sanciones si continuaban con la medida de fuerza.

“Por este medio queremos informar que, en el día de la fecha, la residencia de pediatría y articuladas del Hospital Garrahan retoma su actividad laboral de forma regular, tomando la guardia desde el día de la fecha”, dice el comunicado de la asamblea de residentes al que tuvo acceso TN.

La advertencia del Gobierno

Más temprano, los médicos residentes recibieron un mail por parte del Consejo de Administración del Garrahan, donde fueron intimados a retomar las actividades de manera habitual. Desde el Gobierno, sugieren que esa fue una de las medidas que incentivó que el paro se levante.

En el texto, se les advierte a los profesionales que si no retoman sus actividades, podrían sufrir “la aplicación de sanciones en un futuro”, como el descuento por los días de paro, la pérdida de regularidad por inasistencias y hasta la desvinculación del hospital.

“El hospital debe retomar su habitual funcionamiento, ya que lo que realmente importa es la salud y la atención de nuestros niños”, dice en una parte el mail, al que tuvo acceso TN.

Por otra parte, desde la órbita del Ministerio de Salud agregaron que el aumento que se les dio a los residentes también ayudó a la resolución del conflicto. Desde el organismo aclararon que no fue un ofrecimiento, sino que fue una medida concreta: desde el próximo mes los profesionales pasarán a cobrar $1.300.000.