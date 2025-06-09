“Cositorto nos aseguraba que Generación Zoe era una vida de abundancia”, declararon nuevas damnificadas

Cinco presuntas damnificadas declararon este lunes en el juicio oral que se realiza en la provincia de Salta contra el líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, y afirmaron que el empresario les aseguraba que la organización “era una vida en abundancia”.

Se trata de una abogada, una empleada administrativa, dos docentes y una ama de casa que prestaron testimonio durante la tercera audiencia del debate que se lleva a cabo en el Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial local.

Al igual que en la jornada anterior, las supuestas víctimas recordaron la forma en que se enteraron de la existencia de la fundación y cuánto dinero invirtieron.

En primer lugar, una de las testigos sostuvo que concurrió a una conferencia por Cositorto en una de las oficinas centrales que la empresa poseía en la ciudad de Salta, sobre la cual señaló que “había un montón de asistentes” y que el empresario les garantizaba que tenía un equipo de profesionales que trabajaba con el objetivo de multiplicar los fondos de los inversores.

En este sentido, la mujer admitió haber escuchado mencionar la problemática de las estafas piramidales, pero creyó que Generación Zoe no se dedicaba a esas maniobras delictivas.

La presunta damnificada consignó experimentar una sensación de confianza al conocer que podía observar el crecimiento del capital a través de una aplicación en su celular, al tiempo que Cositorto destacó la aparente “creación de iglesias en todo el mundo”.

Precisó que el empresario enviaba mensajes mediante grupos y comunidades de WhatsApp en los que invitaba a los clientes a compartir “la vida Zoe, una vida en abundancia”. Cositorto decía que “compró una mina de oro” y que gracias a algunas membresías “se podía acceder a unos terrenos en un barrio privado, tratamientos en un centro de estética o a viajes lujosos en cruceros”.

Las demás aparentes afectadas relataron que cuando se conocieron las primeras denuncias contra Generación Zoe en Córdoba ya no podían retirar el dinero invertido, así como tampoco los intereses.

El cabecilla de la organización recibió una condena de 12 años de prisión en la provincia de Corrientes el pasado martes 25 de febrero.

Cositorto se encuentra imputado por 118 hechos de estafas reiteradas y asociación ilícita, en concurso ideal, junto a Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz.

