El Indec difunde la inflación de julio: los analistas estiman que se ubicará en torno a 2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este miércoles el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. Según estimaciones privadas, la inflación se ubicará en torno a 2% en el séptimo mes del año.

Se espera que el dato sea superior al de junio, que fue de 1,6% y marcó 0,1 puntos porcentuales más que mayo (1,5%).

De acuerdo al último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), los analistas proyectaron que el IPC de julio será de 1,8%.

Algunas consultoras, luego de conocer la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que fue del 2,5%, revisaron sus estimaciones y calcularon que la cifra podría oscilar entre 1,9% y 2,2%. “Ratificamos nuestra estimación de inflación nacional de 1,9% para julio, a partir de las subas del IPC CABA y los ponderadores nacionales", indicaron desde Equilibra.

Según el relevamiento de Invecq, la variación semanal de precios en el nivel general fue positiva en 0,9%, mientras que los alimentos y bebidas presentaron una variación positiva también de 1,1%. Asimismo, tuvieron en cuenta la cifra de CABA y explicaron que estuvo impulsada por la suba de 3,3% en servicios y 1,2% en bienes: “Dado el menor peso de los servicios en el IPC Nacional, este dato es consistente con una inflación nacional en torno a 2%“.

Para LCG, extrapolar la suba de los rubros relevados por el IPCBA a la estructura del IPC Indec: "arroja una inflación de 2,2% para julio, lo que implicaría una aceleración de la inflación nacional de 0,6 puntos porcentuales en este mes".

Tras el salto cambiario que ocurrió a finales de mes, plantearon: “Aunque entendemos que la suba del dólar no parece haber tenido un correlato inmediato sobre precios, hay que tener en cuenta que prácticamente la mitad de esa corrección se dio en los últimos días del mes por lo que el impacto debería sentirse de lleno en agosto".

“No obstante, de confirmarse la estabilidad cambiaria de los últimos días, sumado a una actividad que sigue moviéndose muy tímidamente y a importaciones que disciplinan los ajustes de márgenes, es de esperar que el usual passthrough sea menor que en otras devaluaciones“, destacaron.

En coincidencia, la consultora Cohen estimó que el IPC podría ubicarse entre 1,9% y 2,2%, y advirtió:“Considerando la suba del tipo de cambio -no solo en julio, sino en abril-, el traslado a precios fue muy bajo, aunque la mayor presión se verá en agosto. Lo relevante es que la inflación quebró el sendero bajista y probablemente registre un repunte moderado en los próximos meses que, en un contexto de debilidad de la actividad, podría amenazar la confianza en el gobierno".