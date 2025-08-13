En plena de campaña, Polich visitó un centro comunitario y compartió con adultos mayores

El candidato a intendente, Claudio Polich visitó este martes el Centro Integral de Desarrollo Comunitario (CiDeCo) en el barrio Arazaty de la capital correntina. Se trata de una asociación civil sin fines de lucro que trabaja con poblaciones vulnerables.
La institución realiza cursos, talleres de oficios, comedores, espacios de primera infancia y propuestas culturales, sociales y deportivas.
Durante la jornada, Polich dialogó con adultos mayores que participan de las actividades del centro, acompañado por Hugo “Cuqui” Calvano, candidato a diputado por la alianza Vamos Corrientes, y Gabriela Gauna, candidata a concejal.
El candidato a intendente destacó la importancia de estos espacios como lugares de encuentro y participación:“Lo más valioso que tiene una comunidad es la capacidad de juntarse, compartir y participar. No se trata sólo de contención, sino también de respeto, infraestructura y oportunidades para transformar la ciudad. Apostamos a que cada persona tenga un espacio donde ser bien atendida y considerada, porque eso fortalece el tejido social”, expresó.
Asimismo, remarcó que la planificación y la continuidad en las obras y programas son claves para mejorar la calidad de vida de los vecinos: “Sabemos que no todo se puede hacer a la vez, pero con organización y compromiso vamos avanzando en lo más urgente y necesario. Queremos seguir apostando a la infraestructura, al crecimiento económico y a la diversidad de opiniones para construir una ciudad más inclusiva”, afirmó.
Finalmente, Polich renovó su compromiso de seguir trabajando junto a instituciones como CiDeCo, resaltando el rol de sus integrantes: “En cada persona que veo acá, veo también a mi mamá. Entiendo la importancia de que puedan reunirse con sus pares, compartir y fortalecer vínculos. Ojalá sigamos construyendo juntos una Corrientes cada vez más linda para seguir compartiendo”, concluyó.