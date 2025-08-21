Gobernadores inclinaron la balanza en Diputados y Milei blindó el veto a jubilaciones

El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, cerró la jornada del martes junto a Gabriel Bornoroni, jefe del oficialismo, y Eduardo "Lule" Menem, su poderoso primo y subsecretario general de la Presidencia. Los tres terminaban de participar de la presentación del libro del padre de Martín, el exsenador Eduardo Menem, titulado “Menem, mi hermano, el presidente”, y se encerraron en las oficinas de la presidencia de la Cámara.

Allí, puntearon por última vez el listado de legisladores y posibles acompañamientos y analizaron que el veto de Emergencia en Discapacidad se perdía, pero podrían sostener los vetos a los aumentos a las jubilaciones y a la moratoria previsional. Pero debían trabajar para lograr los objetivos y recordarles los acuerdos electorales a los gobernadores, con quienes cerraron los candidatos para el 26 de octubre.

Este miércoles, la oposición logró el quórum, superó las 129 voluntades requeridas y alcanzó 136 diputados sentados en sus bancas, entre ellos, los ahora exlibertarios Carlos D’Alessandro y Marcela Pagano, quienes durante la sesión formaron un nuevo bloque llamado “Coherencia”, junto a Lourdes Arrieta y Gerardo González.

El primer veto que se debatió fue la Emergencia en Discapacidad, con fuertes críticas al Presidente de la Nación.“El Gobierno tiene que disponer de manera urgente de todas las partidas que reclaman las personas con discapacidad porque es una mentira que no hay plata, plata hay, se la lleva el Fondo Monetario y la baja en las retenciones a la oligarquía del campo”, le dijo a TN el diputado del Frente de Izquierda Juan Carlos Giordano.

El resultado de la votación fue de 172 votos a favor, 73 en contra y dos abstenciones. “Los héroes fueron a parar a cualquier lugar. Esa política de blindaje no sirve porque muestra a un Gobierno enceguecido, enamorado de sí mismo”, afirmó Pablo Juliano, jefe del bloque Democracia para Siempre. El legislador hizo referencia así a los 87 "héroes", como los calificó el presidente Milei, que blindaron en 2024 los vetos a la Movilidad jubilatoria.

El veto al aumento a las jubilaciones

Germán Martínez, presidente de UxP, miró fijo el tablero cuando Martín Menem puso a votación la habilitación del tema. 159 votos a favor, 75 en contra y cuatro abstenciones, logrando así los dos tercios para habilitar el debate.

La oposición se entusiasmó y comenzaron largas exposiciones fundamentando los aumentos para la clase pasiva.

Miguel Pichetto (Encuentro Federal): “Analizar temas como jubilados, discapacidad, son temas humanos, de transversalidad (...) el primer año la base central del ajuste fueron los jubilados que perdieron el 30% del poder adquisitivo.”

Nicolás Massot: “La fiestita financiera de Caputo y compañía representa todo lo que estamos discutiendo: 9.4 billones de pesos entre jubilaciones, bono y discapacidad.”

Con el correr del debate, algunos mandatarios provinciales comenzaron gestiones para sostener el veto presidencial.

Mendoza (Alfredo Cornejo): Lisandro Nieri y Pamela Verasay votaron junto a LLA .

Entre Ríos (Rogelio Frigerio): Marcela Antola se abstuvo .

Santa Cruz : José Luis Garrido votó por la negativa .

Misiones (Hugo Passalacqua / Carlos Rovira): diputados del Frente Renovador de la Concordia se abstuvieron .

María Eugenia Vidal (PRO): también se abstuvo.

Fueron clave las posturas del PRO, liderado por Cristian Ritondo, y los radicales libertarios de la Liga del Interior, encabezada por Pablo Cervi.

Rodrigo de Loredo (UCR) propuso votar artículo por artículo, pero fue rechazado por Pichetto, Agost Carreño, Fernando Carbajal y Juan Manuel López.

Fernando Carbajal: “No se puede fraccionar el voto. (...) Quiero denunciar que algunos gobernadores están presionando a sus diputados. No sean crápulas. Es una forma de corrupción cambiar ATN por jubilados.”

Pablo Juliano: “No podés decir una cosa hace media hora y darte vuelta. (...) Te está mirando el país.”

La votación fue en conjunto del veto a la ley: 160 votos a favor, 83 en contra y seis abstenciones.

No se lograron los dos tercios del Cuerpo y el veto al aumento de las jubilaciones quedó blindado por segunda vez.

Rodrigo de Loredo posteó en redes:“Voté a favor de los jubilados (...) El Gobierno consiguió imponer el veto a la ley y no habrá aumentos para los jubilados. De haberse aceptado mi moción, ahora tendrían por lo menos el 7,2%.”

