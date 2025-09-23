Cayó la banda de los muros: hay seis detenidos tras robos el centro de Goya

La Policía de Corrientes informó este martes que luego de tres allanamientos lograron desarticular una banda que operaba saltando los muros para robar en domicilios del centro de Goya.

Los hechos investigados ocurrieron a principios de septiembre, cuando los sospechosos ingresaban a los domicilios saltando los muros y robaban objetos de los patios. Entre los ilícitos también se incluye un robo a un kiosco, donde los autores fueron captados por cámaras de seguridad privadas.

Mediante el análisis de estas imágenes y de otras cámaras de la zona y alrededores, los investigadores pudieron identificar a los responsables. Con la autorización judicial correspondiente, se llevaron a cabo los allanamientos en compañía del Grupo Táctico de Operaciones (GTO).

Durante los procedimientos, la policía secuestró elementos de interés para las causas en investigación y fueron aprehendidas seis personas, entre ellas una mujer, y se recuperaron diversos elementos que habían sido sustraídos de domicilios particulares.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, y las investigaciones continúan, ya que no se descartan nuevos allanamientos y detenciones.