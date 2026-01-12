Incendios en Chubut: el fiscal general aseguró que el responsable podría recibir hasta 20 años de prisión

Carlos Díaz Mayer, el fiscal de Chubut a cargo de la investigación por los incendios forestales en la provincia, detalló este lunes que el fuego comenzó en el medio entre la localidad de El Oso y Puerto Patriada.

En declaraciones al programa radial Buenas Tardes China, Díaz Mayer relató: “Estamos queriendo determinar, por la cámara de seguridad, por la ubicación de las antenas de teléfono, por testimonios, y entrevistas que estamos tomando y que está tomando la policía, qué pasó, quién estuvo en el lugar y quién pudo haber provocado el incendio".

El fiscal remarcó que en el sitio donde comenzó el fuego “no había un fogón, no había un asado, no era un lugar para hacer asado”, ya que “es a 200 metros del único camino, en el medio del bosque, alguien que por lo menos tuvo que haberse representado la posibilidad de generar semejante daño y sabiendo la cantidad de gente que había en Puerto Patriada que no iba a poder bajar, con la posibilidad de poner en riesgo a la salud y a la vida de todas estas personas”.

El funcionario judicial también aseguró que “está totalmente descartado” que hayan sido grupos de la comunidad mapuche quienes iniciaron el fuego. “Es lo más alejado de la realidad en la que vivimos”, agregó al respecto.

En cuanto a las consecuencias penales, advirtió que el responsable podría enfrentar una grave condena. “Podría llegar hasta los 20 años de prisión si se comprueba el delito doloso”, señaló. Además, confirmó que se investiga “una amenaza recibida por el Cuartel de Bomberos de Epuyén en simultáneo con el inicio del incendio”, un elemento que se incorporó a la causa en las últimas horas.

En las últimas horas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que 22 de los 32 incendios forestales registrados en Chubut se encuentran “completamente extinguidos”, como parte del operativo provincial y federal desplegado para combatir el fuego en la Patagonia.

Por su parte, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, advirtió que, pese a las precipitaciones registradas, el operativo no se detiene. “Si bien la lluvia ayudó en algunos sectores, el foco principal continúa activo y la situación sigue siendo crítica: no hay margen para relajarse”, alertó.

El mandatario informó que más de 580 personas trabajan en el terreno, confirmó viviendas afectadas y evacuados, y señaló que la Justicia ya confirmó la intencionalidad del incendio, por lo que la Provincia avanzará “hasta las últimas consecuencias para que los responsables respondan ante la ley”.

Torres presentó un reporte actualizado del incendio de Puerto Patriada, el estado de cada frente, los recursos desplegados y las próximas acciones del operativo en la Cordillera:

Se confirmaron 24 viviendas afectadas, además de una estancia y dos complejos turísticos, mientras que ocho personas permanecen evacuadas en Epuyén.

Se registró un herido con quemaduras graves, y fue derivado al Hospital de Bariloche.

Lago Puelo, El Hoyo y El Maitén mantienen un funcionamiento normal de los servicios, mientras que Epuyén y Cholila continúan sin suministro eléctrico por daños en el tendido, y se estima que la situación estaría solucionada para las primeras horas de la madrugada del lunes. Más de 50 trabajadores de Servicios Públicos e Infraestructura están abocados a esas tareas.

En total, 581 las personas trabajan en el terreno entre brigadistas, bomberos, fuerzas de seguridad, voluntarios y equipos de apoyo. Participan Chubut, Neuquén, Río Negro, Córdoba y el Servicio Nacional del Manejo del Fuego. Este domingo se sumaron a los trabajos 63 brigadistas de Córdoba y 15 del Servicio Nacional.

Se desplegaron 156 agentes en hospitales rurales y puestos sanitarios.

Operan ocho medios aéreos: dos helicópteros, dos aviones hidrantes, tres anfibios y el Boeing 737 FireLiner aportado por la provincia de Santiago del Estero.

