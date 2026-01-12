Un operativo de captura y traslado de carpinchos en Nordelta generó una polémica entre vecinos

La polémica por un operativo de traslado de carpinchos en Nordelta generó protestas por parte de los vecinos, quienes organizaron una vigilia para evitar que técnicos del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires ingresen al barrio y se lleven a los animales. La iniciativa comenzó en los últimos días y está autorizada por un fallo de primera instancia pese a la existencia de una cautelar previa.

El operativo se concentró en el barrio Silvestre, donde la llegada de personal de seguridad y la colocación de trampas activaron una vigilia por parte de residentes y miembros de la agrupación Carpinchos Nordelta Somos Su Voz.

Los activistas denunciaron la vulneración de una medida cautelar de Cámara que prohibía el traslado y cuestionaron tanto el procedimiento como el destino de los ejemplares seleccionados. “Quieren desalojar a los carpinchos que habitan Nordelta, Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires. En lugar de proteger lo que hizo esta semana, puso dos jaulas trampa para atraparlos y trasladarlos, arrancarlos de su hogar así nomás”, expresaron desde la agrupación, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

El despliegue incluyó el cierre total del barrio, donde solo se permitió el ingreso de vehículos oficiales y técnicos hasta las nueve de la mañana, bloqueando el paso a residentes y manifestantes. Según relató Silvia Soto, referente de quienes se oponen al operativo, “entró solamente la camioneta del Ministerio de Desarrollo Agrario junto a la directora y aparentemente algunos técnicos. Toda la zona está cerrada, nadie puede entrar ni salir hasta las 9”, en declaraciones a TN.

El traslado, según informaron los activistas, apunta a una futura reserva privada en el municipio de Tigre, donde se busca repoblar el delta con fauna autóctona.

La explicación del Conicet

Por su parte, Ignacio Crudele, biólogo y doctor en el Conicet, detalló la mecánica del operativo: “La idea es trasladar a los animales que se encuentran en mayor peligro, como los que viven cerca de avenidas de alto tránsito”.

Crudele indicó que la población de carpinchos en Nordelta ronda los 750 ejemplares, cifra que se triplicó tras la pandemia, y que el operativo busca priorizar a los individuos en situación de mayor vulnerabilidad.

Según explicó Crudele, la colocación de jaulas trampa responde a la necesidad de evitar el estrés y minimizar el impacto en los animales: “Esas redes circulares son trampas, son autotrampas, o sea, los animales ingresan voluntariamente porque tienen cebo adentro, tienen avena, ellos son herbívoros, entonces tienen avena donde los bichos van y comen durante el día o durante el momento de actividad”.

El biólogo sostuvo que la intención es evitar actos de arreo y que solo se pretende capturar ejemplares en riesgo, sin afectar a hembras preñadas ni crías.

El procedimiento, según relataron los vecinos, tuvo como objetivo el traslado de los machos, dejando atrás a las hembras preñadas y a los más jóvenes. Marcos, integrante de la asociación de vecinos de Nordelta, aportó información sobre el llamado plan POA, que plantea una experiencia piloto para analizar el impacto del traslado y la posibilidad de repoblar el delta con fauna silvestre.

“Buscan trasladar a una familia de carpinchos”, explicó el vecino, y agregó que la selección responde a la necesidad de proteger a los animales que corren mayor riesgo de ser atropellados en la vía pública.

La operación incluyó la presencia del Código de Operaciones de Traslado, efectivos de seguridad privada y defensa civil, en coordinación con la autoridad provincial. El objetivo declarado por las autoridades es reducir el riesgo de accidentes y equilibrar la población de carpinchos, que, según Crudele, se ha visto favorecida por las condiciones de seguridad y disponibilidad de agua en Nordelta.

“Los carpinchos que se encuentran fuera de la protección de Nordelta sufren predación, ya sea por otros animales silvestres, los mismos perros e incluso la gente. En cualquier parte donde haya carpinchos, es conocido que la gente los caza y los consume de manera ilegal, pero los consume”, explicó el biólogo.

Durante la primera jornada, el operativo no logró capturar a todos los ejemplares previstos, lo que llevó a las autoridades a considerar la repetición del procedimiento en los próximos días.

Infobae