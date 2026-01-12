Incendios en Chubut: el gobierno confirmó que 22 de 32 focos ígneos fueron controlados

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que 22 de los 32 incendios forestales registrados en Chubut se encuentran “completamente extinguidos”, como parte del operativo provincial y federal desplegado para combatir el fuego en la Patagonia.

La información fue difundida a través de un posteo en su cuenta de la red social X, en el que destacó el trabajo de los brigadistas y el rol de los distintos organismos nacionales involucrados en la emergencia.

Por su parte, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, advirtió que, pese a las precipitaciones registradas, el operativo no se detiene. “Si bien la lluvia ayudó en algunos sectores, el foco principal continúa activo y la situación sigue siendo crítica: no hay margen para relajarse”, alertó.

El mandatario informó que más de 580 personas trabajan en el terreno, confirmó viviendas afectadas y evacuados, y señaló que la Justicia ya confirmó la intencionalidad del incendio, por lo que la Provincia avanzará “hasta las últimas consecuencias para que los responsables respondan ante la ley”.

Cuál es la situación actual de los incendios en Chubut

Tras la reunión del Comando de Operaciones Las Golondrinas, del que participaron el gobernador, brigadistas, intendentes, equipos provinciales y voluntarios, Torres presentó un reporte actualizado del incendio de Puerto Patriada, el estado de cada frente, los recursos desplegados y las próximas acciones del operativo en la Cordillera:

Se confirmaron 24 viviendas afectadas , además de una estancia y dos complejos turísticos , mientras que ocho personas permanecen evacuadas en Epuyén .

, además de una y dos , mientras que ocho personas permanecen . Se registró un herido con quemaduras graves , y fue derivado al Hospital de Bariloche .

, y fue derivado al . Lago Puelo, El Hoyo y El Maitén mantienen un funcionamiento normal de los servicios, mientras que Epuyén y Cholila continúan sin suministro eléctrico por daños en el tendido, y se estima que la situación estaría solucionada para las primeras horas de la madrugada del lunes. Más de 50 trabajadores de Servicios Públicos e Infraestructura están abocados a esas tareas.

En total, 581 las personas trabajan en el terreno entre brigadistas , bomberos , fuerzas de seguridad , voluntarios y equipos de apoyo . Participan Chubut , Neuquén , Río Negro , Córdoba y el Servicio Nacional del Manejo del Fuego . Este domingo se sumaron a los trabajos 63 brigadistas de Córdoba y 15 del Servicio Nacional .

en el entre , , , y . Participan , , , y el . Este domingo se sumaron a los trabajos y . Se desplegaron 156 agentes en hospitales rurales y puestos sanitarios .

y . Operan ocho medios aéreos: dos helicópteros, dos aviones hidrantes, tres anfibios y el Boeing 737 FireLiner aportado por la provincia de Santiago del Estero.

Cómo es el operativo nacional

En su mensaje, Adorni señaló que el operativo incluyó el despliegue coordinado de recursos humanos, logísticos y materiales en las zonas afectadas. “Gracias al heroico accionar de los 295 brigadistas que se encuentran al frente del combate contra el fuego, 22 de los 32 incendios se encuentran completamente extinguidos”. La confirmación se dio mientras continúan activos algunos focos, en especial en la región cordillerana.

Además, detalló el aporte de cada área del Estado que intervino en el combate contra los incendios, con tareas que incluyeron el ataque directo al fuego, la asistencia a las poblaciones afectadas y el apoyo sanitario y logístico a los equipos que trabajan en el terreno.

Agencia Federal de Emergencias , dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional : desplegó 14 medios aéreos (aviones hidrantes y helicópteros), 104 brigadistas de AFE con autobombas y vehículos logísticos y de comando de incidentes, convocó a 63 brigadistas de la provincia de Córdoba , desplegó seis camiones de comando y logísticos con dormitorios , duchas y cocina , y elaboró pronósticos especiales para la toma de decisiones operativas.

, dependiente del : desplegó (aviones hidrantes y helicópteros), con y y de comando de incidentes, convocó a de la , desplegó de comando y logísticos con , y , y para la toma de decisiones operativas. Gendarmería Nacional y Policía Federal : colaboran con tareas de asistencia vial ante los cortes de rutas dispuestos por Vialidad Nacional .

y : colaboran con de ante los cortes de rutas dispuestos por . Administraciones de Parques Nacionales (APN): desplegó 128 brigadistas , 25 vehículos logísticos , cuatro minibuses , dos cuatriciclos , seis camiones autobomba 4x4, 3 embarcaciones, y un centro de comando logístico . Asimismo, se encarga del monitoreo satelital y el monitoreo con drones , de la red fija de comunicaciones y de la instalación de cisternas portátiles para recarga de agua.

(APN): desplegó , , , , autobomba 4x4, 3 embarcaciones, y un . Asimismo, se encarga del y el monitoreo con , de la y de la instalación de cisternas portátiles para recarga de agua. Ministerio de Defensa : cooperó con ayuda humanitaria , un helicóptero Bell UH1H y el apoyo logístico al combate aéreo contra incendios a través del traslado de brigadistas y el apoyo al monitoreo. Además, desplegó la Sección de Aviación del Ejército 11 (Sec AE 11) y un camión VEE 25 Ton Cisterna de 6000 litros de combustible aeronáutico, a la vez que dos Oficiales y tres Suboficiales prestan servicio en zonas afectadas.

: cooperó con , un y el al contra incendios a través del traslado de brigadistas y el apoyo al monitoreo. Además, desplegó la del Ejército 11 (Sec AE 11) y un camión VEE 25 Ton Cisterna de 6000 litros de combustible aeronáutico, a la vez que dos Oficiales y tres Suboficiales prestan servicio en zonas afectadas. Ministerio de Capital Humano: envió cuatro camiones con provisiones para los damnificados (vestimenta, tanques de agua, calzado, artículos para bebés, bolsas para dormir, colchones, calefones, heladeras, estufas, entre otros).

Ministerio de Salud : aportó personal sanitario con experiencia en emergencias y desastres , incluidos tres médicos , seis enfermeros y seis personas dedicadas a la logística , así como dos dispositivos de despliegue rápido para estabilizar pacientes, dos ambulancias , dos camionetas 4x4, dos furgones , un minibus , un camión habitacional para el personal de salud y solicitó al INESA (Dirección de Emergencias del Ministerio de Salud) el despliegue de recursos en las zonas afectadas para atender a los brigadistas.

: aportó con y , incluidos tres , seis y seis personas dedicadas a la , así como dos de para estabilizar pacientes, dos , dos 4x4, dos , un , un para el personal de salud y solicitó al INESA (Dirección de Emergencias del Ministerio de Salud) el despliegue de recursos en las zonas afectadas para atender a los brigadistas. Cancillería : tramitó la provisión de recursos aéreos adicionales para Chubut de la República de Chile .

: tramitó la adicionales para Chubut de la . Vialidad Nacional : aportó dos camiones cisterna para abastecer de agua al reservorio de Esquel , que a su vez abastece al avión boeing 737 Fireliner que llegó a Chubut para combatir los incendios forestales. También dispuso un camión cisterna para abastecer a bomberos en el incendio de Epuyén, un furgón para llevar elementos de emergencia a Lago Menéndez y Lago Verde y una retroexcavadora para Epuyén.

: aportó dos para abastecer de agua al , que a su vez abastece al avión boeing 737 Fireliner que llegó a Chubut para combatir los incendios forestales. También dispuso un camión cisterna para abastecer a bomberos en el incendio de Epuyén, un furgón para llevar elementos de emergencia a Lago Menéndez y Lago Verde y una retroexcavadora para Epuyén. Aporte de empresas: YPF donó 15.000 litros de nafta (equivalente a 30 camiones cisterna) para la provisión de los equipos de auxilio en El Bolsón; Aerolíneas Argentinas donó ocho tótems para almacenar agua; el Banco Nación dispuso medidas de asistencia financiera, que incluyen apoyo crediticio y la prórroga de vencimientos de operaciones comerciales vigentes.

TN