Crece la tensión diplomática entre Argentina y Brasil

La tensión diplomática entre Argentina-Brasil volvió a quedar expuesta en la antesala de la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. El Gobierno nacional cuestionó con dureza la decisión de la administración de Luiz Inácio Lula da Silva de dejar de representar los intereses argentinos ante el Gobierno venezolano.

Desde la Casa Rosada señalaron que la medida adoptada por Brasil profundiza las diferencias entre ambas gestiones. “Es una nueva señal donde se ve que Lula pondera sus anteojeras ideológicas antes que el bienestar de la región”, afirmó una alta fuente del Ejecutivo.

La postura oficial se conoció luego de que la Cancillería brasileña informara que dejará de encargarse de la representación consular argentina en Venezuela y de la custodia de la residencia oficial en Caracas. Brasil había asumido ese rol en julio de 2024, cuando el gobierno de Nicolás Maduro expulsó a los diplomáticos argentinos del país caribeño.

La decisión se produjo en medio de la transición política que atraviesa Venezuela tras la detención de Maduro y también respondió al posicionamiento del presidente Javier Milei frente a la intervención militar encabezada por Donald Trump. En el Gobierno argentino reiteraron que el respaldo a Estados Unidos es “innegociable”.

Firma del acuerdo

En el oficialismo consideran poco probable que Milei y Lula coincidan en el acto de firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, previsto para el próximo sábado en Paraguay.

En la Casa Rosada estiman que una eventual ausencia del mandatario brasileño estaría vinculada al malestar por la postergación de la rúbrica, que se concretaría cuando Brasil ya no ejerce la presidencia del bloque regional.

