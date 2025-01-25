¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes

Las noticias más importantes del 25 de enero

Por El Litoral

Domingo, 25 de enero de 2026 a las 07:15

Entradas agotadas para la última noche de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé

Tras dos semanas, el río Santa Lucía empezó a bajar pero continúan los 240 evacuados

Polich resaltó el impacto económico de la Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes

Javier Milei volverá a Estados Unidos para atraer inversores en la “Argentina Week”

Mandiyú visita a Guaraní con la obligación de dar vuelta la serie

Paz Trumpista, un maquillaje de la amenaza

Investigan la muerte de un hombre en Corientes y demoraron a un compañero de tragos

La maldición de Ana

Pago Anual Anticipado en Corrientes: advierten sobre estafas y recuerdan canales oficiales

Corrientes: hallaron sano y salvo a un hombre que era intensamente buscado en el monte

Últimas noticias

