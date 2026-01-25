Mandiyú visita a Guaraní con la obligación de dar vuelta la serie

El primer finalista de la Región Litoral Norte de fútbol se conocerá este domingo cuando el Deportivo Mandiyú y Guaraní Antonio Franco de Posadas disputen el encuentro revancha de la semifinal.

El encuentro tiene programado su puntapié inicial a las 17.30 en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, ubicado en el barrio posadeño de Villa Sarita y contará con el arbitraje del santafesino Maximiliano Manduca.

En el partido de ida, disputado hace una semana en Corrientes, Guaraní se llevó el triunfo 1 a 0, por lo tanto Mandiyú está obligado a ganar por la mínima ventaja para forzar a los penales o triunfar por una diferencia mayor para avanzar a la final de la región.

Para Mandiyú, estar abajo en una serie eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur 2026 es inédito y habrá que ver como responde el plantel que dirige técnicamente Fabián “Bocha” Ponce.

“El principal rival nuestro somos nosotros mismos”, afirmó el entrenador después de la derrota del pasado domingo 1 a 0.

El DT del Albo ensayó diferentes variantes tácticas durante la semana con la clara intención de ser protagonista y salir a buscar el triunfo sin descuidarse en la parte defensiva.

Los “dibujos” tácticos utilizados fueron diferentes y con cambios de nombres, aunque finalmente serían solamente dos los cambios, mantendrá el esquema habitual pero con el equipo uno metros más adelantado.

Para intentar revertir el resultado, Mandiyú presentaría dos variantes en la formación titular. En el arco volverá Milton Ferreyra en lugar de David Acuña, mientras que Héctor Zabala ocupará el lugar de Gustavo Ojeda (no fue convocado para la revancha) en la mitad de la cancha.

Los once titulares para este domingo serán: Ferreyra; Fabio Godoy, Franco Domínguez, José Sánchez y Elías González; Max Pared, Ticiano Martínez,

Zabala y Hernán Valenzuela; José Sosa y Lautaro Mendoza.

La delegación que desde ayer se encuentra en la capital misionera incluye a Guillermo Barreto y Gonzalo González, dos jugadores que no están en su plenitud física.

También viajaron Acuña, Juan José Solís, Facundo Lallana, Juan Romero, José Monzón, Cristian Almirón, Mariano Gimenez y Alberto Bazán.

Guaraní espera confiado la revancha gracias al triunfo que le dio el gol que marcó Leonardo Galeano.

La dupla técnica Manuel Dutto – Juan Eluchans espera la recuperación del marcador central Martín "Tupa" Romero para determinar la formación titular.

En tanto que el delantero paraguayo Matías Adamy, ingresó en el segundo tiempo en Corrientes, llegó al límite de amarillas y no estará disponible para este domingo.

El ganador de esta llave enfrentará en la final de la Región Litoral Norte al vencedor de la semifinal que sostienen Sportivo Cultural de Juan José Castelli y Defensores de Puerto Vilelas.

En la ida, se impuso como visitante Defensores 2 a 0. La revancha se jugará el martes 27 en cancha de Don Orione de Barranqueras.

Quien resulte ganador de la Región Litoral Norte pasará a la Etapa Final donde se definirán los ascensos al Federal A 2026.