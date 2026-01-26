Corrientes: fue sorprendido mientras llevaba una puerta de dudosa procedencia

La Policía de Corrientes informó que este lunes detuvo a una persona en la ciudad Capital, quien trasladaba un elemento de dudosa procedencia.

Ocurrió en el barrio San Marcos, durante la madrugada de este lunes, efectivos que realizaban un recorrido de prevención de delitos en inmediaciones de avenida Cuarto Centenario y calle Malvinas, divisaron a un hombre que transportaba una puerta plegable.

Esto llamó la atención del personal policial, que procedió a la entrevista con el sujeto, quien no pudo justificar la propiedad del elemento.

Por tal motivo, se procedió a la identificación y detención de un hombre de 33 años y al secuestro de la puerta.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se realizaron las diligencias del caso.

