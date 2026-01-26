Renuncia y cambios en el Gobierno: quiénes son los nuevos designados

El Gobierno anunció la renuncia de Pablo Luis Santos como Director Nacional de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), a partir del 1° de febrero, con agradecimientos por “los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”. El Ejecutivo designó a Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux en su reemplazo.

Además se oficializaron las salidas del jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, y de otros dos funcionarios, a través de decretos publicados en el Boletín Oficial, con cambios en la Secretaría de Transporte y el Ente Nacional Regulador del Gas (Energas).

La semana pasada, el Ministerio de Justicia anunció la renuncia de Starc al frente del organismo antilavado, por razones personales, y que lo reemplazaría Ernesto Gaspari. En Nación afirman que Gaspari es cercano al secretario de Inteligencia del Estado (Side), Cristian Auguadra.

Starc había llegado a la conducción de la UIF un año atrás tras la salida de Ignacio Yacobucci, el primer titular del organismo durante la gestión del presidente Javier Milei. En el esquema libertario el exfiscal era identificado como un dirigente cercano al asesor presidencial, Santiago Caputo.

El exfiscal será parte del directorio del Bice (Banco de Inversión Comercio Exterior), que depende del Ministerio de Economía, como anticipó TN. En la Casa Rosada negaron un mal vínculo con el fiscal federal, que está de licencia desde que aceptó ser titular de la UIF, en abril de 2025. El comunicado oficial replicó la versión que deslizaron desde Balcarce 50: “Se fue por una decisión personal”.

Desde el oficialismo aclararon que si Starc “se hubiera ido mal de la UIF” el Ejecutivo no le habría ofrecido un lugar en el Bice. Este banco otorga financiamiento a las empresas para proyectos de inversión productiva y operaciones de comercio exterior. También, según indica en su página web oficial, promueve el crecimiento de pymes, la tecnificación de los sectores económicos y la mejora de la competitividad del sector privado.

Los detalles del resto de los cambios en el organigrama del Gobierno que se oficializaron

Además de la renuncia de Starc, se concretó la designación de Fernando Herrmann al frente de la secretaría de Transporte de la Nación, además de la aceptación de la renuncia de Luis Pierrini a cargo del organismo, por motivos personales.

El Ejecutivo también aceptó la renuncia de Carlos Alberto María Casares como interventor del Energar y la designación en su reemplazo de Marcelo Alejandro Nachón, que “reúne los antecedentes que justifican su postulación”.

