El Gobierno prorrogó la emergencia del sector energético en gas natural

Desde este martes 27 de enero, el Gobierno nacional prorrogó la emergencia del Sector Energético en el transporte y la distribución de gas natural, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de la demanda ininterrumpible del servicio. La medida fue oficializada mediante el Decreto 49/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y su Gabinete.

La prórroga se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027 y da continuidad a la emergencia declarada en diciembre de 2023, luego ampliada en noviembre de 2024 y mayo de 2025. Según el Ejecutivo, aún se encuentran en ejecución las obras necesarias para ampliar la capacidad de transporte de gas, que recién entrarían en funcionamiento durante el invierno de 2027.

Importación de GNL y seguridad energética

En los considerandos del decreto se advirtió que, mientras persistan las causas de la emergencia, la importación de Gas Natural Licuado (GNL) seguirá siendo clave para la seguridad energética del país. En ese marco, se fijó un precio máximo para el gas regasificado destinado al mercado interno durante los próximos períodos invernales. Desde el Gobierno se indicó que el objetivo de la medida es, fundamentalmente, "asegurar el abastecimiento de la demanda ininterrumpible de gas natural en los picos de consumo", como así también "sustituir combustibles líquidos en la generación térmica".

Según se indicó en el documento oficial, desde la administración libertaria consideran que el 31 de diciembre de 2027 ya se debería contar con la "incorporación de nueva capacidad de transporte de gas natural y la disponibilidad de las capacidades de transporte necesarias para el abastecimiento de la demanda ininterrumpible de las distribuidoras".

La norma apunta a cubrir picos de consumo, sustituir combustibles líquidos en la generación térmica, atender eventuales restricciones operativas y fortalecer progresivamente un mercado de gas de invierno.

