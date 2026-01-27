Corrientes: un herido de gravedad tras el choque de una camioneta y una moto sobre RN 119

Un grave accidente ocurrió el domingo sobre Ruta Nacional 119, en el tramo que une las localidades de Curuzú Cuatiá y Mariano I. Loza, donde una motocicleta chocó contra un automóvil.

El hecho ocurrió en la noche del domingo, entre los kilómetros 57 y 58 de RN 119, donde una motocicleta marca KMT, modelo Duke 200, manejada por un hombre mayor de edad identificado con el apellido Zambrana, impactó contra una camioneta marca Renault, modelo Duster, dirigida por un hombre mayor de edad identificado como Ávalos, oriundo de Curuzú Cuatiá.

Los efectivos que llegaron a la escena realizaron las primeras pericias y dieron la principal teoría del accidente, que afirma que la camioneta intentó sobrepasar un camión y al hacerlo, se encontró de frente con la motocicleta. Producto del impacto, Zambrana fue despedido de la moto y quedó tendido sobre la banquina, recibiendo múltiples lesiones como resultado.

Las pericias determinaron que el motociclista viajaba a Buenos Aires desde Formosa, mientras que la camioneta iba en sentido contrario desde Curuzú Cuatiá hacia Mariano I. Loza.

Además de los efectivos policiales, del operativo participaron Bomberos Voluntarios y el perito de la Unidad Regional III. En tanto que los servicios de emergencias trasladaron al motociclista al Hospital Civil Fernando Irastorza, en la localidad de Curuzú Cuatiá, donde ingresó consciente.

En el caso tomó intervención el fiscal Dr. Oscar Cañete, en tanto que en la comisaría correspondiente se continuaron con las diligencias de rigor.

Con información de Enfoque Digital