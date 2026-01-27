Argentina refuerza su posicionamiento turístico global en Fitur

Argentina presentó en la edición 2026 de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, una estrategia integral para consolidar su posicionamiento como destino competitivo en los mercados internacionales. La inauguración del stand nacional estuvo encabezada por el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, y contó con la participación de autoridades nacionales, provinciales y referentes del sector privado, en una de las ferias más relevantes del turismo global, que reúne a más de 150 países y 10.000 empresas.

Del acto de apertura participaron los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, y de Misiones, Hugo Passalacqua, junto a la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel. También estuvo presente la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Alnuwais, quien recorrió el espacio argentino donde más de 70 empresarios y representantes provinciales promocionan sus destinos y mantienen reuniones con operadores y profesionales del sector de todo el mundo. En ese marco, Scioli le entregó una placa de reconocimiento por su compromiso con la Argentina y el desarrollo del turismo.

Durante la ceremonia, el funcionario destacó la voluntad de profundizar el trabajo conjunto con los organismos internacionales y el sector privado. “Ratificamos el compromiso de impulsar las inversiones en la Argentina y avanzar en una agenda marcada por la innovación tecnológica y la aplicación de la inteligencia artificial al turismo”, señaló. En ese contexto, ONU Turismo distinguió a Maimará, en Jujuy, y a Colonia Carlos Pellegrini, en Corrientes, como Best Tourism Villages 2025, reconocimiento que pone en valor el turismo rural y sostenible del país.

La agenda de la primera jornada incluyó la firma de un acuerdo estratégico entre Visit Argentina e Iberia, orientado a fortalecer la conectividad aérea y la promoción internacional en mercados europeos clave. La campaña conjunta prevé acciones específicas en España, Reino Unido y Francia, con descuentos en tarifas y una fuerte presencia digital, posicionando a Buenos Aires como principal puerta de entrada al país y acompañando el crecimiento de la oferta de vuelos desde Europa.

Scioli también brindó una rueda de prensa ante medios nacionales e internacionales acreditados en la feria, donde afirmó que el país comienza a “cosechar su siembra” tras la desregulación del sector turístico. En ese sentido, destacó el crecimiento del número de agencias de viajes y el impacto positivo en el turismo receptivo, además de subrayar la calidad y diversidad de la oferta turística argentina.

Entre otras actividades, mantuvo encuentros con directivos de HXB Group y de la corporación Avoris, participó de una reunión de trabajo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre destinos turísticos inteligentes, y asistió a la presentación de proyectos de inversión del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Además, se entregó el Premio Excelencia al Ente de Turismo de Mendoza por su producto oleoturístico “Mendoza oliva bien”.

Durante la segunda jornada de Fitur, Scioli desarrolló una intensa agenda institucional que incluyó un saludo a los Reyes de España y una reunión con autoridades de Air Europa. Junto a Richard Clark e Imanol Pérez, CEO y director comercial de la aerolínea, se acordó avanzar en un plan de acciones conjuntas para incrementar en un 20 por ciento el flujo de pasajeros desde Europa, mediante la evaluación de frecuencias y rutas operadas desde España y otros mercados europeos.

La agenda bilateral también incluyó un encuentro con Perú, en el que Scioli y la ministra de Turismo, Teresa Mera Gómez, firmaron una declaración conjunta para desarrollar circuitos turísticos integrados, intercambiar experiencias entre pueblos distinguidos por el programa Best Tourism Villages y fomentar la conectividad aérea con Estados Unidos a través de Lima como hub regional. Asimismo, se acordó trabajar de manera conjunta en turismo religioso y gastronómico.

Uno de los anuncios destacados fue la certificación dual entre el Camino de Santiago de Compostela y el Camino del Cura Brochero, que permitirá reconocer a los peregrinos que completen tramos de ambas rutas, fortaleciendo el turismo religioso y cultural entre España y la Argentina.

Con acuerdos estratégicos, una amplia representación público-privada y una agenda centrada en conectividad, inversión y promoción, la Argentina aprovechó Fitur 2026 para reafirmar su presencia en el mercado turístico internacional y consolidar su proyección como destino de alcance global.