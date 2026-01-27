River anunció una ampliación para el Monumental: tendrá capacidad para 101.000 personas

River Plate remodelará el Monumental para elevar su capacidad a 101.000 espectadores y poder contar con tribunas completamente techadas. El proyecto, anunciado por el presidente del club, Stefano Di Carlo, ubicará al estadio entre los tres más importantes del mundo.

En declaraciones a El País, Di Carlo señaló que la remodelación es uno de los principales objetivos de su gestión. “River demuestra que con inteligencia, foco, esfuerzo, trabajo y previsibilidad podemos crecer al nivel de los equipos más grandes del mundo”, indicó.

Detalles de la obra

La ampliación comenzará en mayo, durante el parate por el Mundial que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. Durante ese período se concentrarán los trabajos más complejos para que el estadio pueda seguir funcionando como local durante la temporada.

El proyecto incluye:

Construcción de un nuevo anillo superior , que incrementará la capacidad a 101.000 espectadores, consolidando al Monumental como el estadio más grande de Sudamérica.

Colocación de un techo que cubrirá todas las tribunas , sin afectar el campo de juego, por consideraciones de mantenimiento del césped.

Instalación de aproximadamente 100 columnas que sostendrán la nueva estructura y permitirán la construcción del anillo y el techo.

La obra, cuya inversión rondaría los 100 millones de dólares, busca combinar modernización y seguridad para los espectadores.

Cronograma previsto

La dirigencia tiene previsto anunciar formalmente la obra en los próximos días. Los trabajos se iniciarán una vez finalizada la participación del equipo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y en el Torneo Apertura, buscando minimizar las interrupciones para los hinchas.

Con esta remodelación, el Monumental no solo aumentará su capacidad, sino que se consolidará como un referente a nivel mundial por infraestructura.

Con información de TyC Sports.